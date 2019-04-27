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Зарплаты самых «богатых» работников в Беларуси почти в 10 раз выше, чем у самых «бедных»

28.04.2019 11:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Средняя зарплата в Беларуси в марте выросла до 1057 рублей (после вычета налогов она составляет около 909 рублей). При этом самые «богатые» работники получают почти в 10 раз больше, чем самые «бедные». FINANCE.TUT.BY посмотрел, как отличаются мартовские зарплаты белорусов по сферам деятельности.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Самыми высокими в марте были средние зарплаты у работников, которые заняты информационными технологиями и деятельностью в области информационного обслуживания, — 5274 рубля. В лидерах по уровню зарплат в прошлом месяце также были работники воздушного транспорта (2632 рубля), а также специалисты, занятые на производстве химических продуктов (1950 рублей).

В числе зарплатных аутсайдеров в марте оказались работники парикмахерских и салонов красоты (556 рублей), работники культуры (574 рубля) и соцработники (582 рубля).

Получается, что зарплаты ИТ-специалистов в марте были в 9,5 раза выше, чем у работников парикмахерских и салонов красоты.

В образовании средние мартовские заработки составили 729 рублей, в здравоохранении — 820 рублей, в строительстве — 1128 рублей, в промышленности — 1129 рублей.

Средняя зарплата белорусов в 2019 году, по прогнозам, должна составить 1025 рублей (это сумма по итогам января−декабря). При этом в декабре следующего года средние заработки белорусов должны составить 1100 рублей. Эти суммы заложены в программе деятельности правительства до 2020 года.

Напомним, средняя зарплата в Беларуси в январе−декабре прошлого года составила 958,1 рубля (это сумма до уплаты налогов). Власти планировали выход по итогам прошлого года на среднюю зарплату в 1000 рублей. В 2017 году этого также не удалось добиться.

Как и в 2017-м, в прошлом году на некоторые предприятия также рассылали письма с просьбой «рассмотреть возможность повышения уровня заработной платы» в декабре, чтобы выйти на прогнозные показатели.

Номинальная начисленная среднемесячная зарплата включает подоходный налог и обязательный страховой взнос работника. Взносы работодателей на социальное страхование работников не включаются в среднюю заработную плату. Средний заработок определяется специалистами Белстата делением начисленного работникам организации фонда зарплаты, включая подоходный налог и обязательный страховой взнос работника, за отчетный период на численность работников организации и на количество месяцев в периоде.

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