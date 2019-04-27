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Зарплаты самых «богатых» работников в Беларуси почти в 10 раз выше, чем у самых «бедных»
Источник материала: Tut.by
Средняя зарплата в Беларуси в марте
Самыми высокими в марте были средние зарплаты у работников, которые заняты информационными технологиями и деятельностью в области информационного обслуживания, — 5274 рубля. В лидерах по уровню зарплат в прошлом месяце также были работники воздушного транспорта (2632 рубля), а также специалисты, занятые на производстве химических продуктов (1950 рублей).
В числе зарплатных аутсайдеров в марте оказались работники парикмахерских и салонов красоты (556 рублей), работники культуры (574 рубля) и соцработники (582 рубля).
Получается, что зарплаты ИТ-специалистов в марте были в 9,5 раза выше, чем у работников парикмахерских и салонов красоты.
В образовании средние мартовские заработки составили 729 рублей, в здравоохранении — 820 рублей, в строительстве — 1128 рублей, в промышленности — 1129 рублей.
Средняя зарплата белорусов в 2019 году,
Напомним, средняя зарплата в Беларуси в январе−декабре прошлого года
Как и
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