«Барселона» 8-й раз за 11 лет выиграла титул чемпиона Испании

Футболисты «Барселоны» 27 апреля в 35-м туре благодаря голу Лионеля Месси победили «Леванте» (1:0) и досрочно, за 3 игры до финиша, обеспечили себе титул чемпиона Испании.

Это 26-й чемпионский титул «Барселоны», больше только у мадридского «Реала» (33).

Зато «Барселоне» нет равных по количеству чемпионских титулов в XXI веке (10). А за последние 11 лет это 8-е чемпионство «сине-гранатовых». За этот период только два клуба отбирали титул у «Барсы» — мадридский «Реал» (в 2012 и 2017 годах) и мадридский «Атлетико» (2014).

Капитан «Барселоны» Лионель Месси выиграл уже 10-й титул чемпиона Испании и стал первым футболистом в истории каталонского клуба, достигшим этой отметки. Больше только у бывшего полузащитника мадридского «Реала» Франсиско Хенто (12), игравшего в 1950-1960-е годы.