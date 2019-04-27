Ушаков: нужно стремиться к Большой Евразии - объединению ЕС, ЕАЭС и инициатив Китая

Источник материала: Интерфакс

Россия выступает за стремление к Большой Евразии, которая включает и Евросоюз, и Евразийский экономический союз, и различные китайские инициативы, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Нам выгодно, и мы считаем, что нужно стремиться к Большой Евразии, которая включает и Евросоюз, и наш Евразийский союз, и различные китайские инициативы", - сказал Ю.Ушаков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

Как отметил помощник президента, российская сторона философски относится к звучащим в СМИ мнениям о том, что китайская инициатива "Один пояс, один путь" - это некое поглощение Китаем всей планеты.

"Мы относимся философски к таким мыслям, потому что у нас свои тоже есть предпочтения и идеи, которые мы излагаем, в том числе на этом форуме, который представляет отличную площадку для того, чтобы все это обсудить. То есть "интеграция интеграций" - сам лозунг очень хороший, мы его поддерживаем", - добавил он.