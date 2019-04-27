В ЛНР и ДНР прокомментировали заявление Зеленского о готовности вести переговоры по обмену пленными в Донбассе

Источник материала: Интерфакс

В Донецке и Луганске сдержанно восприняли слова избранного президента Украины Владимира Зеленского о готовности к переговорам по обмену пленных по формуле "всех на всех".

"Мы со своей стороны в рамках минского процесса неоднократно подтверждали готовность обсуждать условия обмена, направляли списки пленных и сегодня остаемся открытыми к диалогу. Однако со стороны Киева вместо реальных действий видим лишь заявления и лозунги", - заявила в воскресенье "Интерфаксу" омбудсмен самопровозглашенной Луганской народной республики Ольга Кобцева.

По ее словам, надежда на активизацию переговорного процесса по обмену пленными сохраняется, однако до сих пор Киев лишь снижал уровень представительства на переговорах гуманитарной подгруппы в Минске.

"До сегодняшнего дня украинская сторона была представлена на переговорах лишь экспертами, ни один уполномоченный - ни Виктор Медведчук, ни Ирина Геращенко - там не присутствуют. Нам бы все же хотелось видеть на минской площадке соответствующих уполномоченных представителей Киева", - сказала О.Кобцева.

В свою очередь, в Совете министров самопровозглашенной Донецкой народной республики напомнили, что пока В.Зеленский не обладает полномочиями, чтобы непосредственно влиять на переговорный процесс.

"Начинание хорошее, но пока В.Зеленский в должность не вступил, полномочиями соответствующими не обладает. Сложно давать оценку тому, какие действия он предпримет после инаугурации", - сказал собеседник агентства.

Накануне победивший на выборах президента Украины В.Зеленский заявил, что готов к переговорам для урегулирования ситуации в Донбассе, но предлагает не прибегать к языку угроз.

"Конкретным подтверждением этой готовности должен стать взаимный обмен нашими гражданами в формате "всех на всех". Без исключений. С нашей стороны мы готовы обсуждать новые условия сосуществования Украины и России. С пониманием того, что настоящая нормализация произойдет только после полной деоккупации. Как Донбасса, так и Крыма. Украина не сдается! Во всех смыслах этого слова", - говорилось в заявлении В.Зеленского.