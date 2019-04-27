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Глава МИД Ирана не исключил выхода страны из Договора о нераспространении ядерного оружия

28.04.2019 13:06 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Выход из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) является одним из многочисленных пунктов действий для Тегерана в условиях ужесточения санкций со стороны США, сообщил в воскресенье глава иранского МИД Джавад Зариф.

"У исламской республики есть выбор, и власти страны рассматривают возможности. Выход из ДНЯО - одна из них", - заявил министр в интервью иранской телерадиовещательной компании.

Иран и ранее выступал с угрозами выхода из ДНЯО, а также из шестистороннего соглашения по иранской ядерной программе. США в 2018 году объявили о выходе из этого соглашения, а также об ужесточении санкций в отношении Тегерана.

 
 
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Выход из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) является одним из многочисленных пунктов действий для Тегерана в условиях ужесточения санкций со...
 
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