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Афганский спецназ уничтожил принадлежавшие талибам более 100 тонн опия

28.04.2019 12:26 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

На западе Афганистана армейский спецназ обнаружил крупный тайник с наркотиков, принадлежащий террористическому движению "Талибан" (запрещено в РФ), сообщили в воскресенье афганские военные.

"В рамках проведенной на территории уезда Баква провинция Фарах совместной с силами международной коалиции операции спецназ афганской национальной армии обнаружил и уничтожил более 100 тонн опийных наркотиков", - говорится в сообщении.

Подробности операции не приводятся.

Отмечается, что крупный склад с наркотиками принадлежал талибам.

 
 
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На западе Афганистана армейский спецназ обнаружил крупный тайник с наркотиков, принадлежащий террористическому движению "Талибан" (запрещено в РФ), сообщили в...
 
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