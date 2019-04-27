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Президент в праздник Пасхи зажег свечу в храме Рождества Христова в Логойском районе

28.04.2019 12:25 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Александр Лукашенко 28 апреля в праздник Пасхи зажег свечу в храме Рождества Христова в агрогородке Острошицы Логойского района, сообщила пресс-служба главы государства.

У входа в церковь президента встретил ее настоятель протоиерей Александр Зимницкий. Глава государства ознакомился с убранством храма, зажег свечу и поздравил верующих с праздником Пасхи.

В дар храму Лукашенко передал икону "Воскресение Господне", написанную в мастерской Виктора Довнара по древней византийской технологии. Она представляет собой догмат церкви о торжестве Господа над смертью и силами сатаны.

Главе государства настоятель церкви подарил Иверскую икону Пресвятой Богородицы, ее еще называют Вратарницей, или Привратницей. На иконе изображена Дева Мария с младенцем. Оригинал образа находится в Иверском монастыре на горе Афон в Греции.

 
 
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Александр Лукашенко 28 апреля в праздник Пасхи зажег свечу в храме Рождества Христова в агрогородке Острошицы Логойского района, сообщила пресс-служба главы...
 
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