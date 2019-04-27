В Пхеньяне вновь звучат призывы к реализации политики опоры на собственные силы

Источник материала: Интерфакс

С призывами к усилению политики опоры на собственные силы выступила в воскресенье пресса КНДР.

"Особенным направлением в нынешней политической ситуации, когда враждебные силы подстегивают к применению санкций, является призыв к независимости, самодостаточной экономике и опоре на собственные силы", - говорится в передовице центральной партийной газеты "Нодон Синмун".

"Знамя политики опоры на собственные силы - это движущая сила, которая позволяет нашему народу достигать лучших результатов за короткий срок в тяжелых условиях", - отмечается в статье, опубликованной на северокорейском сайте Uriminzokkiri.

Призывы к реализации политики опоры на собственные силы и усилению национального единства вновь звучат в КНДР на фоне жесткой линии, проводимой по отношению к Пхеньяну со стороны Вашингтона, а также ввиду отсутствия видимых результатов на недавнем саммите КНДР-США, который состоялся в Ханое.