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В Минске обещают сделать тату бесплатно, чтобы закрыть следы насилия
Источник материала: KYKY>
В Минске появилась еще одна годная инициатива: организация «Радислава», которая оказывает помощь женщинам, пострадавшим от насилия, запартнерилась с Lunar Ink.Tattoo studio. Вместе они придумали акцию.
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В Минске появилась еще одна годная инициатива: организация «Радислава», которая оказывает помощь женщинам, пострадавшим от насилия, запартнерилась с Lunar Ink.Tattoo studio....
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