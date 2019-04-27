В Минске обещают сделать тату бесплатно, чтобы закрыть следы насилия

Источник материала: KYKY

В Минске появилась еще одна годная инициатива: организация «Радислава», которая оказывает помощь женщинам, пострадавшим от насилия, запартнерилась с Lunar Ink.Tattoo studio. Вместе они придумали акцию.



В студии, которая находится в центре Минска (ул. Карла Маркса 33), обещают сделать профессиональное тату, чтобы закрыть любые следы насилия на теле. Причем совершенно бесплатно, пишет Citydog.