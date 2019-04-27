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В Минске обещают сделать тату бесплатно, чтобы закрыть следы насилия

28.04.2019 12:52 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Минске появилась еще одна годная инициатива: организация «Радислава», которая оказывает помощь женщинам, пострадавшим от насилия, запартнерилась с Lunar Ink.Tattoo studio. Вместе они придумали акцию. 

В студии, которая находится в центре Минска (ул. Карла Маркса 33), обещают сделать профессиональное тату, чтобы закрыть любые следы насилия на теле. Причем совершенно бесплатно, пишет Citydog. 

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске появилась еще одна годная инициатива: организация «Радислава», которая оказывает помощь женщинам, пострадавшим от насилия, запартнерилась с Lunar Ink.Tattoo studio....
 
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