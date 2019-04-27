Минчанка в 52 года открыла собственное дело. Почитайте ее историю

Источник материала: KYKY

В Минске достаточно людей, которые решают кардинально изменить свою жизнь в «нетрадиционном» для этого шага возрасте. Например, Елена Сухина. По информации «Минск-Новости» рассказываем ее историю.



Елена почти 30 лет работала в школе – преподавала историю, была заместителем директора по воспитательной работе, вела туристический кружок. Из-за последней должности часто путешествовала по России и Украине. Даже хотела с головой уйти в тему туризма, но обстоятельства не позволили. Но из школы Елена все же ушла, кем только ни работала: от директора кафе-бара до руководителя издательства. Потом уехала на заработки в Москву.



Вернулась в Минск и снова занялась поиском работы, но поняла, что в 50 лет найти заработок непросто. В итоге Елена смогла устроиться в туристическую компанию. Изучила перспективные направления, тренды, а потом решила, что хочет открыть собственную турфирму: «Проснулась утром 1 января и подумала: сейчас или никогда. Забронировала на год вперед паромы и гостиницы по тем направлениям, в спросе на которые была уверена. А потом пошла регистрировать фирму», – рассказала Елена. Сейчас в ее компании успешно работают десять человек.



Елена рассказала журналистам, что в путешествиях по Европе часто задумывалась о том, почему среди отдыхающих пенсионеров так мало беларусов. И пришла к выводу, что, во-первых у беларусов не хватает сбережений, во-вторых – попутчиков. И решила перепрофилировать свой бизнес: 40% путешествий, который организовывает ее турфирма, рассчитаны именно на пенсионеров. «К этому возрасту [52 года] человек имеет много жизненного и профессионального опыта, энергии еще в достатке. Самое время работать на себя. Это дает возможность быть свободной и независимой, распоряжаться своим временем, развиваться», – рассказала Елена.

Фото из семейного архива Елены Сухиной