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Минчанка в 52 года открыла собственное дело. Почитайте ее историю

28.04.2019 12:09 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Минске достаточно людей, которые решают кардинально изменить свою жизнь в «нетрадиционном» для этого шага возрасте. Например, Елена Сухина. По информации «Минск-Новости» рассказываем ее историю. 

Елена почти 30 лет работала в школе – преподавала историю, была заместителем директора по воспитательной работе, вела туристический кружок. Из-за последней должности часто путешествовала по России и Украине. Даже хотела с головой уйти в тему туризма, но обстоятельства не позволили. Но из школы Елена все же ушла, кем только ни работала: от директора кафе-бара до руководителя издательства. Потом уехала на заработки в Москву. 

Вернулась в Минск и снова занялась поиском работы, но поняла, что в 50 лет найти заработок непросто. В итоге Елена смогла устроиться в туристическую компанию. Изучила перспективные направления, тренды, а потом решила, что хочет открыть собственную турфирму: «Проснулась утром 1 января и подумала: сейчас или никогда. Забронировала на год вперед паромы и гостиницы по тем направлениям, в спросе на которые была уверена. А потом пошла регистрировать фирму»,  – рассказала Елена. Сейчас в ее компании успешно работают десять человек. 

Елена рассказала журналистам, что в путешествиях по Европе часто задумывалась о том, почему среди отдыхающих пенсионеров так мало беларусов. И пришла к выводу, что, во-первых у беларусов не хватает сбережений, во-вторых – попутчиков. И решила перепрофилировать свой бизнес: 40% путешествий, который организовывает ее турфирма, рассчитаны именно на пенсионеров. «К этому возрасту [52 года] человек имеет много жизненного и профессионального опыта, энергии еще в достатке. Самое время работать на себя. Это дает возможность быть свободной и независимой, распоряжаться своим временем, развиваться», – рассказала Елена. 

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Фото из семейного архива Елены Сухиной

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске достаточно людей, которые решают кардинально изменить свою жизнь в «нетрадиционном» для этого шага возрасте. Например, Елена Сухина. По...
 
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