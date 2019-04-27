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Банк развития Республики Беларусь разместил в облигации на 500 миллионов долларов

28.04.2019 13:53 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Банк развития Республики Беларусь разместил в облигации на 500 миллионов долларов

Выпуск объемом 500 млн долларов сроком обращения 5 лет с купонной ставкой 6,75% годовых будет размещен по цене 100,0% от номинальной стоимости и допущен к торгам на Глобальном рынке Ирландской фондовой биржи (Euronext Dublin).

Как сообщается на сайте банка, в ходе формирования книги заявок пиковый интерес инвесторов к еврооблигациям Банка развития превысил 1,5 млрд. долларов США, что позволило эмитенту достигнуть премии к кривой доходности суверенных еврооблигаций на уровне 90-100 базисных пунктов (один из наименьших уровней для банков развития из СНГ).

Итоговая региональная композиция инвесторов представлена участниками из США (33% от объёма выпуска), Великобритании (33%), континентальной Европы (26%), Азии и иных регионов (8%). В пул более чем 100 инвесторов вошли управляющие компании, инвестиционные фонды, страховые компании, пенсионные фонды и банки.

«Для банка развития реализация данного проекта стала по-настоящему историческим событием, - отметил председатель правления Банка развития Андрей Жишкевич. - Синергия от усилий всех вовлеченных в проект сторон – банков-организаторов, нашей команды, представителей Министерства финансов, Министерства экономики, Национального банка, высокопрофессиональных юристов – позволит Банку направить в экономику страны такой существенный объём долгосрочных финансовых ресурсов на привлекательных условиях».

По его словам, реализовав данный проект банк вышел на качественно новый уровень в своем международном присутствии, открыл новые возможности по объёмам и срочности внешнего фондирования.

 
 
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Выпуск объемом 500 млн долларов сроком обращения 5 лет с купонной ставкой 6,75% годовых будет размещен по цене 100,0% от номинальной стоимости и допущен к торгам на...
 
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