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До и после. Как меняются похудевшие девушки и женщины в десяти примерах

28.04.2019 13:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Ходят легенды, что существуют особые вредители под названием калории. Эти существа пробираются в чужие дома и ушивают одежду людей. С ними очень сложно бороться, поскольку они подкрадываются в те моменты, когда человек наиболее беззащитен.  

Однако на этом легенды не заканчиваются. Говорят, что калории не так страшны, как кажутся. Некоторые от рождения получают иммунитет. И как бы вредители не старались ушить одежду таких людей – у них не получится. Тем не менее большинству приходится выходить против калорий лицом к лицу. Давайте посмотрим на тех, кто смог победить в этой неравной битве. Или, по крайней мере, на пути к тому.  

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До и после. Как меняются похудевшие девушки и женщины в десяти примерах
Фото. instagram.com/seelenlosdreadful
До и после. Как меняются похудевшие девушки и женщины в десяти примерах
Фото. instagram.com/ariii_na_pp
До и после. Как меняются похудевшие девушки и женщины в десяти примерах
Фото. instagram.com/fanviik
До и после. Как меняются похудевшие девушки и женщины в десяти примерах
Фото. instagram.com/glasha_v
До и после. Как меняются похудевшие девушки и женщины в десяти примерах
Фото. instagram.com/lazykokonut
До и после. Как меняются похудевшие девушки и женщины в десяти примерах
Фото. instagram.com/kseniakharlova
До и после. Как меняются похудевшие девушки и женщины в десяти примерах
Фото. instagram.com/_happy_happy_hot_hot
До и после. Как меняются похудевшие девушки и женщины в десяти примерах
Фото. instagram.com/par_mari_
До и после. Как меняются похудевшие девушки и женщины в десяти примерах
Фото. instagram.com/svetlana_pp_blog
До и после. Как меняются похудевшие девушки и женщины в десяти примерах
Фото. instagram.com/saburrova

 
 
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Новости мира. Ходят легенды, что существуют особые вредители под названием калории. Эти существа пробираются в чужие дома и ушивают одежду людей. С ними очень...
 
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