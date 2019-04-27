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Лукашенко зажег свечу в храме и поздравил верующих с Пасхой
28.04.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко зажег свечу в храме Рождества Христова в агрогородке Острошицы Логойского района Минской области и поздравил верующих с праздником Пасхи, сообщает пресс-служба белорусского лидера.
Глава государства отметил красивое убранство храма в Острошицах и пожелал прихожанам здоровья, радости, хорошего настроения и всех благ всем белорусам.
Также в пресс-службе сообщили, Лукашенко передал в дар храму икону «Воскресение Господне», написанную по древней византийской технологии, а всех прихожан угостил шоколадом «Президент».
Настоятель церкви в свою очередь подарил главе государства Иверскую икону Пресвятой Богородицы, оригинал которой находится в Иверском монастыре на горе Афон в Греции.
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В дар храму белорусский лидер передал икону «Воскресение Господне», написанную по древней византийской технологии.
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