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Лукашенко зажег свечу в храме и поздравил верующих с Пасхой

28.04.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко зажег свечу в храме Рождества Христова в агрогородке Острошицы Логойского района Минской области и поздравил верующих с праздником Пасхи, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Глава государства отметил красивое убранство храма в Острошицах и пожелал прихожанам здоровья, радости, хорошего настроения и всех благ всем белорусам.

«И не только белорусам: вы знаете, как сейчас пристально за нами наблюдают. И пусть наблюдают. Но если Господь будет с нами, то будет все в порядке», – сказал президент.

Также в пресс-службе сообщили, Лукашенко передал в дар храму икону «Воскресение Господне», написанную по древней византийской технологии, а всех прихожан угостил шоколадом «Президент».

Настоятель церкви в свою очередь подарил главе государства Иверскую икону Пресвятой Богородицы, оригинал которой находится в Иверском монастыре на горе Афон в Греции.



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В дар храму белорусский лидер передал икону «Воскресение Господне», написанную по древней византийской технологии.
 
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