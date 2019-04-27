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«Олимпийский чемпион? А за кого он играл?» Бэйлен угадывает пикантные факты о командах из пердива
Источник материала: Tut.by
29 апреля сборная Беларуси по хоккею через игры на чемпионате мире в первом дивизионе, который состоится в Казахстане, попробует вернуться в элиту мирового хоккея. Одним из лидеров белорусской дружины является натурализованный американский защитник Ник Бэйлен. SPORT.TUT.BY решил проверить готовность Ника к пердиву с помощью теста о соперниках нашей команды — а на пути белорусов будут стоять олимпийский чемпион по прозвищу Каспер из Литвы, казахстанские американцы и канадцы, венгры, родившиеся в соседней для Венгрии стране, и много кто еще.
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На пути белорусов в элиту будут стоять олимпийский чемпион по прозвищу Каспер из Литвы, казахстанские американцы и канадцы, венгры, родившиеся в соседней для...
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