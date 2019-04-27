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Хлеборобы Мстиславского района завершили сев ранних яровых зерновых и зернобобовых и приступили к севу кукурузы

28.04.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Всего в районе королева полей займёт 5700 гектаров. В первую очередь сельхозпредприятия кукурузу сеют на зерно, так как для получения качественных семян требуется больший вегетационный период.

Среди тех, кто в числе первых начал сев этой важной кормовой культуры, — ОАО «МушиноАгро». Задание — 550 гектаров, 200 из которых — на зерно. С самого начала весенних работ на полях родного сельхозпредприятия трудится механизатор Владимир Тарасевич. Сначала на МТЗ-3522 был занят на пахоте, а теперь, сменив его на МТЗ-1221, а плуги — на сеялку, приступил к севу кукурузы. В первый день на участке у деревни Пирогово гибридные семена «полтава» были посеяны на площади в 50 гектаров.

Хлеборобы Мстиславского района завершили сев ранних яровых зерновых и зернобобовых и приступили к севу кукурузы

▪ Владимиру Тарасевичу на родной земле работа в радость. Фото Валентины Кравцовой.

Владимир Александрович — опытный механизатор, знающий особенности технологии выполнения всех сельхозработ. Любовь к земле и технике у него от отца Александра Сергеевича, который был знатным хлеборобом. Интересуется техникой и сын Владимира, восьмиклассник Владислав, который хочет пойти по стопам деда и отца.

— Я нисколько не жалею, что живу в деревне, — говорит Владимир. — Можно найти работу где-то в городе, уехать. Но я здесь родился, вырос. Это моя родная земля. Если сын примет решение остаться, буду только за.

— На севе зерновых и зернобобовых в нынешнем году с полной самоотдачей трудились также Николай Бабушкин, Леонид Романишкин, Владимир Веркеенко, — рассказал руководитель хозяйства Сергей Пилькин. — Все, кто пахал, готовил почву, вносил удобрения, — заслуживают похвалы и благодарности. Уверен, что и с севом кукурузы справимся своевременно.

Валентина Кравцова.

 
 
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Всего в районе королева полей займёт 5700 гектаров. В первую очередь сельхозпредприятия кукурузу сеют на зерно, так как для получения качественных семян требуется...
 
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