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3 мая в 10.00 в РЦКиНТ пройдут торжественные проводы призывников в Вооружённые Силы Республики Беларусь
28.04.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)
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3 мая в 10.00 в РЦКиНТ пройдут торжественные проводы призывников в Вооружённые Силы Республики Беларусь
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