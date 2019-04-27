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3 мая в 10.00 в РЦКиНТ пройдут торжественные проводы призывников в Вооружённые Силы Республики Беларусь

28.04.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

 
 
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