Ровно двадцать три года назад, 28 апреля 1996 года, БАТЭ в Волковыске дебютировал на национальном уровне.
12 апреля 1996 года состоялась первая тренировка за короткое время по крупицам созданной новой борисовской команды, у руля которой стал Юрий Пунтус. А ровно двадцать три года назад — в воскресенье, 28 апреля — БАТЭ открыл программу выступлений в чемпионате Беларуси в Д3. Стартовать предстояло выездным сражением с волковысской "Сменой-01", находившейся на финансировании пожарной службы, пишет Пресссбол.
"Местный стадион "Урожай" собрал весьма приличную зрительскую аудиторию: полторы тысячи человек пришли на презентацию команды, которая через пару лет начнет задавать тон в белорусском футболе. Впрочем, в конце апреля 96-го на это могли рассчитывать лишь безудержные оптимисты. Дебютный матч на национальном уровне БАТЭ провел в таком составе:
Наши ребята еще не были толком сыграны, поэтому испытывали определенные трудности. Тем не менее желаемого результата достигли. На 78-й минуте после передачи Николая Волковца единственный мяч забил Александр Зубковский. Именно его фамилия внесена в клубную летопись в качестве автора первого официального гола БАТЭ.
Почин был сделан. А дальше борисовчане набрали сумасшедший темп: взяли верх в 17 следующих поединках кряду и в итоге с ходу заработали повышение в ранге", — говорится в сообщении официального сайта БАТЭ.