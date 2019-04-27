Источник материала: Новости Волковыска

Ровно двадцать три года назад, 28 апреля 1996 года, БАТЭ в Волковыске дебютировал на национальном уровне.



12 апреля 1996 года состоялась первая тренировка за короткое время по крупицам созданной новой борисовской команды, у руля которой стал Юрий Пунтус. А ровно двадцать три года назад — в воскресенье, 28 апреля — БАТЭ открыл программу выступлений в чемпионате Беларуси в Д3. Стартовать предстояло выездным сражением с волковысской "Сменой-01", находившейся на финансировании пожарной службы, пишет Пресссбол.



"Местный стадион "Урожай" собрал весьма приличную зрительскую аудиторию: полторы тысячи человек пришли на презентацию команды, которая через пару лет начнет задавать тон в белорусском футболе. Впрочем, в конце апреля 96-го на это могли рассчитывать лишь безудержные оптимисты. Дебютный матч на национальном уровне БАТЭ провел в таком составе:



Н.Гуринчик, В.Рагунович, С.Петрукович, А.Захарченко, Ю.Тихомиров, М.Ярош (В.Андриевский, 63), М.Хлус (к), А.Баранов (Н.Бранфилов, 85), А.Зубковский, Н.Рындюк, И.Денисевич (Н.Волковец, 76).



Наши ребята еще не были толком сыграны, поэтому испытывали определенные трудности. Тем не менее желаемого результата достигли. На 78-й минуте после передачи Николая Волковца единственный мяч забил Александр Зубковский. Именно его фамилия внесена в клубную летопись в качестве автора первого официального гола БАТЭ.



Почин был сделан. А дальше борисовчане набрали сумасшедший темп: взяли верх в 17 следующих поединках кряду и в итоге с ходу заработали повышение в ранге", — говорится в сообщении официального сайта БАТЭ .