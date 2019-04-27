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Бронислав Самойлов стал вторым в общем зачете «Тура Мерсина» и выиграл первый этап

28.04.2019 15:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Гонщик велоклуба «Минск» Бронислав Самойлов занял второе место в общем зачете многодневной гонки второй категории «Тур Мерсина» в Турции.


Фото: "Тур Мерсина"

Самойлов выиграл первый этап и лидировал после второго, но на предпоследнем этапе голландец Петер Коннинг предпринял сольную атаку и отыграл отставание, став в итоге победителем многодневки.

Отметим, что пятое место в генеральном зачете занял еще один минчанин Василий Белявский.

Эдуард Ворганов стал 15-м, Антон Ивашкин — 24-м (он дважды был в топ-6 на этапах), Самир Джабраилов — 45-м.

 
Теги: Минск
 
 
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Гонщик велоклуба «Минск» Бронислав Самойлов занял второе место в общем зачете многодневной гонки второй категории «Тур Мерсина» в Турции.
 
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