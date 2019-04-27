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«Веруем и просим Бога защитить нас». Православные отмечают светлый праздник Пасхи
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Христос Воскрес!». Такими словами сегодня встречают друг друга православные всего мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Верующие отмечают светлый праздник Пасхи – один из главных в церковном календаре.
По преданию в этот день Иисус Христос воскрес из мертвых. Первыми о чуде узнали жёны-мироносицы. Они и передали радостную весть людям.
Продолжая традиции, сегодня верующие собираются у храмов целыми семьями, чтобы освятить крашеные яйца, творожные пасхи и куличи. И попросить Бога о самом сокровенном.
Верующие:
Пасха знаменует окончание Великого поста. Возвращаясь домой из церкви, верующие собираются за праздничным столом и обмениваются символическими подарками.
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Новости Беларуси. «Христос Воскрес!». Такими словами сегодня встречают друг друга православные всего мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обычаи и...
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