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«Веруем и просим Бога защитить нас». Православные отмечают светлый праздник Пасхи

28.04.2019 14:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Христос Воскрес!». Такими словами сегодня встречают друг друга православные всего мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Обычаи и символика праздника Пасхи

Верующие отмечают светлый праздник Пасхи – один из главных в церковном календаре.

«Веруем и просим Бога защитить нас». Православные отмечают светлый праздник Пасхи

По преданию в этот день Иисус Христос воскрес из мертвых. Первыми о чуде узнали жёны-мироносицы. Они и передали радостную весть людям.

«Веруем и просим Бога защитить нас». Православные отмечают светлый праздник Пасхи

Продолжая традиции, сегодня верующие собираются у храмов целыми семьями, чтобы освятить крашеные яйца, творожные пасхи и куличи. И попросить Бога о самом сокровенном.

«Веруем и просим Бога защитить нас». Православные отмечают светлый праздник Пасхи

Верующие:
Для меня вера очень важна для здоровья, семейного благополучия, для мира и добра на земле. Веруем и просим Бога защитить нас.

«Веруем и просим Бога защитить нас». Православные отмечают светлый праздник Пасхи


Я пришла со своим сыном Иваном, ему 5 лет, по традиции приобщаемся к церкви. Стараемся на Пасху посещать ее, красить яйца, печь булку. Праздник светлый. Все желают друг другу здоровья.

«Веруем и просим Бога защитить нас». Православные отмечают светлый праздник Пасхи


Настроение шикарное, погода хорошая, праздник очень светлый, радостный, Христос воскрес.
«Веруем и просим Бога защитить нас». Православные отмечают светлый праздник Пасхи

Пасха знаменует окончание Великого поста. Возвращаясь домой из церкви, верующие собираются за праздничным столом и обмениваются символическими подарками.

Александр Лукашенко в Пасху зажёг свечу в храме Рождества Христова в Острошицах

«Веруем и просим Бога защитить нас». Православные отмечают светлый праздник Пасхи
 
 
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Новости Беларуси. «Христос Воскрес!». Такими словами сегодня встречают друг друга православные всего мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Обычаи и...
 
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