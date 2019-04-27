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Александр Лукашенко в Пасху зажёг свечу в храме Рождества Христова в Острошицах
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В этот день среди прихожан традиционно – глава государства. Пасху Александр Лукашенко старается проводить в кругу семьи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ
Вот и сегодня он зажег свечу в храме вместе с сыном Николаем. Ежегодно в пасхальный день наш Президент приезжает в одну из церквей, выбирает маленькие приходы в самых разных уголках Беларуси. Сегодня это храм Рождества Христова в агрогородке Острошицы в Логойском районе. Его построили три года назад. Небольшой, скромный и очень уютный – он стал настоящим центром духовной жизни для местных.
Убранство храма сегодня пополнилось иконой «Воскресение Господне», написанной по древневизантийской технологии. Ее подарил Александр Лукашенко. Глава государства угостил всех прихожан шоколадом «Президент». И, конечно, в день Пасхи в храме белые цветы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Поэтому я вас поздравляю с этой красотой, с этим уютом. Желаю вам не только здоровья, но радости и хорошего настроения. Всем вам, всем белорусам, которые нас сегодня услышат и увидят из этого маленького храма. Да не только белорусы. Вы знаете, как сейчас пристально за нами наблюдают. Ну и пусть наблюдают. Если Господь будет с нами, то мы все преодолеем.
В память о сегодняшнем празднике, разделенном вместе с жителями агрогородка Острошицы, настоятель прихода подарил главе государства Иверскую икону Пресвятой Богородицы. На иконе – Дева Мария с младенцем. Оригинал образа хранится в Иверском монастыре на горе Афон в Греции.
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Новости Беларуси. В этот день среди прихожан традиционно – глава государства. Пасху Александр Лукашенко старается проводить в кругу семьи, сообщили в программе...
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