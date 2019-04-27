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Украинцы разлюбили пиво

28.04.2019 16:00 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Украинцы разлюбили пиво

agronews.ua

По мнению экспертов, это связано с акцизной и регуляторной политикой и улучшением макроэкономических показателей на рынке.

За последние 10 лет в Украине потребление пива сократилось на 21 литр и составляет 41 литр на человека в год. Об этом сообщила старший директор по корпоративным отношениям Carlsberg Ukraine Евгения Поддубная, передает «Дело».

Так, по ее словам, уровень потребления пива в стране по состоянию на 2018 год составил 41 литр на душу населения, что на 21 литр меньше, чем в 2008 году.

Помимо этого, Поддубная уточнила, что по сравнению с 2017 годом потребление пива в Украине в 2018 году выросло на 1 литр на человека в год. По ее словам, причиной этого является акцизная и регуляторная политика, а также улучшение макроэкономических показателей на рынке.

 
 
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По мнению экспертов, это связано с акцизной и регуляторной политикой и улучшением макроэкономических показателей на рынке.
 
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