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Украинцы разлюбили пиво
28.04.2019 16:00 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
agronews.ua
По мнению экспертов, это связано с акцизной и регуляторной политикой и улучшением макроэкономических показателей на рынке.
За последние 10 лет в Украине потребление пива сократилось на 21 литр и составляет 41 литр на человека в год. Об этом сообщила старший директор по корпоративным отношениям Carlsberg Ukraine Евгения Поддубная, передает
Так, по ее словам, уровень потребления пива в стране по состоянию на 2018 год составил 41 литр на душу населения, что на 21 литр меньше, чем в 2008 году.
Помимо этого, Поддубная уточнила, что по сравнению с 2017 годом потребление пива в Украине в 2018 году выросло на 1 литр на человека в год. По ее словам, причиной этого является акцизная и регуляторная политика, а также улучшение макроэкономических показателей на рынке.
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По мнению экспертов, это связано с акцизной и регуляторной политикой и улучшением макроэкономических показателей на рынке.
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