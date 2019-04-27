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Барановичский боксер Кирилл Релих потерпел поражение в полуфинале турнира WBSS
28.04.2019 16:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Белорусский боксер Кирилл Релих проиграл в полуфинале турнира Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) американцу Реджису Прогрейсу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В поединке в первом полусреднем весе (63,5 кг), который прошел в городе Лафайетт (США), штат Луизиана, соперник получил преимущество над чемпионом мира по версии WBA из Беларуси уже в первом раунде.
Реджис Прогрейс провел несколько ударов в корпус Кирилла Релиха. В итоге в шестом раунде встреча завершилась досрочной победой американца.
В финале суперсерии в первом полусреднем весе Реджис Прогрейс должен встретиться с победителем матча между Джошем Тейлором и чемпионом IBF из Беларуси Иваном Баранчиком.
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Белорусский боксер Кирилл Релих проиграл в полуфинале турнира Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) американцу Реджису Прогрейсу, сообщает корреспондент БЕЛТА. ...
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