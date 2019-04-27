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В Барановичах у легковушки на ходу отвалилось колесо

28.04.2019 16:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Происшествие случилось около 19 часов 27 апреля.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65701.php

В Барановичах у легковушки на ходу отвалилось колесо

У автомобиля на ходу отлетело колесо. Фото: читатель Intex-press

Как Intex-press рассказал очевидец, автомобиль Volkswagen Passat В3 ехал по путепроводу на улице Советской, когда на съезде у него отлетело переднее колесо. 


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65701.php

В Барановичах у легковушки на ходу отвалилось колесо

Фото: читатель Intex-press


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65701.php

В Барановичах у легковушки на ходу отвалилось колесо

Фото: читатель Intex-press

 
 
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  Происшествие случилось около 19 часов 27 апреля. У автомобиля на ходу отлетело колесо. Фото: читатель Intex-press Как Intex-press рассказал очевидец, автомобиль Volkswagen Passat...
 
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