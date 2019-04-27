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В Барановичах у легковушки на ходу отвалилось колесо
28.04.2019 16:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Происшествие случилось около 19 часов 27 апреля.
У автомобиля на ходу отлетело колесо. Фото: читатель Intex-press
Как Intex-press рассказал очевидец, автомобиль Volkswagen Passat В3 ехал по путепроводу на улице Советской, когда на съезде у него отлетело переднее колесо.
Фото: читатель Intex-press
Фото: читатель Intex-press
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Происшествие случилось около 19 часов 27 апреля. У автомобиля на ходу отлетело колесо. Фото: читатель Intex-press Как Intex-press рассказал очевидец, автомобиль Volkswagen Passat...
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