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Пограничный Брест встретил светлую Пасху

28.04.2019 16:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Ароматом цветущих садов и яркими красками весны встречает Брест светлый праздник Пасхи. Настоящими местами паломничества в эти дни стали православные храмы - в областном центре их 16, а также два монастыря.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65700.php

Пограничный Брест встретил светлую Пасху

Каждый из них по-своему притягателен, у каждого свой приход и постоянные прихожане. Корреспонденты БЕЛТА побывали в некоторых храмах пограничного города, чтобы проникнуться атмосферой Праздника праздников.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65700.php

Пограничный Брест встретил светлую Пасху

Главный храм Бреста - кафедральный собор Святого Симеона Столпника - с некоторых пор привлекает не только своим статусом, но и храмовой флористикой. Композиции из живых цветов здесь достигли такого совершенства, что стали не просто украшением, но и частью литургии.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65700.php

Пограничный Брест встретил светлую Пасху


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65700.php

Пограничный Брест встретил светлую Пасху


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65700.php

Пограничный Брест встретил светлую Пасху

С особой торжественностью украшается храм на Пасху. Благодаря цветочным композициям преобразились алтарь, иконостас, центральный аналой, паникадило. На создание этой красоты ушло несколько дней труда и не менее полутысячи цветов: розы, орхидеи, каллы, эустомы, гипсофилы, их дополняет зелень - плющ, самшит. За украшениями осуществляется постоянный уход, и они еще долго будут радовать глаз посетителей храма.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65700.php

Пограничный Брест встретил светлую Пасху


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65700.php

Пограничный Брест встретил светлую Пасху

"Как сказал святой Иоанн Кронштадтский, цветы - остатки рая на земле. Все это должно напоминать о царствии небесном, - отметила прихожанка Ирина Михальчук. - Это главный храм в городе, где служит архиерей, бывает много гостей. Поэтому нам бы хотелось, чтобы он был особенным. Стараемся всеми силами это поддерживать".


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65700.php

Пограничный Брест встретил светлую Пасху


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65700.php

Пограничный Брест встретил светлую Пасху

Храм преподобных воинов-монахов Александра Пересвета и Андрея Осляби - один из самых молодых в городе. Храм расположен на территории воинской части, и первыми его прихожанами являются пограничники. Главным образом их трудами он и был построен. Богослужения здесь проходят каждую субботу и воскресенье, а также по большим праздникам.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65700.php

Пограничный Брест встретил светлую Пасху

Пока знакомимся с настоятелем иереем Евгением Казуком, из солдатской столовой для освящения доставили праздничную снедь: куличи, крашеные яйца. Офицер продовольственного отделения части Игорь Муха знакомит с праздничным меню. "Будут свежие яблоки, булочки, печенье, масло, кофе с молоком. На обед - борщ с фасолью, мясо порционное, салат из пряной моркови. Все очень вкусно", - пояснил он.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65700.php

Пограничный Брест встретил светлую Пасху

Настоятель храма щедро окропляет святой водой принесенные яства, поздравляет личный состав с праздником, рассказывает о его истории и традициях.

Отец Евгений в Брест приехал из Слонима год назад. "Мы как военные: куда Господь направит, там и служим. За этот год я посетил все 19 застав, всех воинов. При храме также совершаются соборные богослужения - приезжают священнослужители, которые окормляют пограничные заставы Брестской области", - знакомит с приходом настоятель.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65700.php

Пограничный Брест встретил светлую Пасху


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65700.php

Пограничный Брест встретил светлую Пасху

В храме ему помогает старший стрелок комендантской группы ефрейтор Николай Вабищевич: в свободное от несения основной службы время он выполняет обязанности пономаря. Родом солдат из Столинского района, служить ему осталось полгода. Потом планирует поступать в Минскую духовную семинарию. "Хочет связать свою жизнь с Богом. Он принял такое решение, взял благословение у родителей. По окончании его службы пойдем к правящему архиерею, если владыка благословит, будем готовиться к поступлению", - рассказал настоятель.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65700.php

Пограничный Брест встретил светлую Пасху


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65700.php

Пограничный Брест встретил светлую Пасху

Тем временем с традиционными пасхальными наборами на территории храма собираются мирские верующие. Для них предусмотрен другой вход со стороны улицы. Семья Романа и Ирины Ступак из пригородной деревни Козловичи в числе постоянных прихожан храма. "Нравится это место. С батюшкой можно близко пообщаться, что очень важно. Когда народу мало, он уделяет каждому больше внимания, - делятся они. - Праздник обычно встречаем в семейном кругу - дети, родители, близкие родственники. Потом уже можно встретиться с друзьями. Обязательно играем в битки".


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65700.php

Пограничный Брест встретил светлую Пасху


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65700.php

Пограничный Брест встретил светлую Пасху


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65700.php

Пограничный Брест встретил светлую Пасху

Многолюдно было и в Свято-Николаевской церкви в Брестской крепости. Несмотря на некоторую удаленность от центра гарнизонный храм пользуется большой популярностью у брестчан. "Мы последние лет 15, наверное, ходим семьей именно в этот храм, - поделилась брестчанка Ирина. - Здесь атмосфера особенная. Как мне кажется, это потому, что он с очень давней историей, непростой. У него есть какой-то свой дух".


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65700.php

Пограничный Брест встретил светлую Пасху


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65700.php

Пограничный Брест встретил светлую Пасху


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65700.php

Пограничный Брест встретил светлую Пасху

По-особому нарядно в эту праздничную ночь выглядел Свято-Воскресенский собор - одно из крупнейших религиозных сооружений не только в городе, но и стране. Одновременно в нем может находиться до 5 тыс. прихожан. Накануне Пасхи этот храм-памятник, построенный в честь 50-летия Победы, получил новую подсветку из почти 80 светодиодных светильников. В темное время суток так называемый заливочный свет создает эффект парящей над землей белой церкви.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65700.php

Пограничный Брест встретил светлую Пасху


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65700.php

Пограничный Брест встретил светлую Пасху

Торжественный благовест во время пасхального ночного богослужения возвестил о наступлении великой минуты Воскресения Христова. Пасхальный период будет длиться сорок дней. На протяжении всего этого времени православные будут приветствовать друг друга фразой "Христос Воскресе!" и неизменно слышать в ответ "Воистину Воскресе!".

 
Теги: Брест
 
 
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  Ароматом цветущих садов и яркими красками весны встречает Брест светлый праздник Пасхи. Настоящими местами паломничества в эти дни стали православные храмы - в...
 
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