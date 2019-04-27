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Пограничники подстрелили нарушителя на границе с Литвой

28.04.2019 16:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пограничники в Сморгонском районе были вынуждены применить оружие, чтобы задержать нарушителя белорусско-литовской границы, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в Госпогранкомитете.

Инцидент произошел вечером 27 апреля. Неизвестный был обнаружен в приграничной зоне. На требования пограничников остановиться мужчина не отреагировал и попытался скрыться. После нескольких предупреждений о применении оружия и предупредительного выстрела в воздух началось преследование неизвестного. В результате нарушитель получил огнестрельное ранение и был задержан.

Им оказался гражданин Беларуси 1988 года рождения.  По факту нарушения законодательства о Государственной границе проводится проверка. Задержанный находится в больнице.

 
Теги: Минск
 
 
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Пограничники в Сморгонском районе были вынуждены применить оружие, чтобы задержать нарушителя белорусско-литовской границы, сообщили корреспонденту агентства...
 
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