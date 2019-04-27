Пограничники подстрелили нарушителя на границе с Литвой

Инцидент произошел вечером 27 апреля. Неизвестный был обнаружен в приграничной зоне. На требования пограничников остановиться мужчина не отреагировал и попытался скрыться. После нескольких предупреждений о применении оружия и предупредительного выстрела в воздух началось преследование неизвестного. В результате нарушитель получил огнестрельное ранение и был задержан.





Им оказался гражданин Беларуси 1988 года рождения. По факту нарушения законодательства о Государственной границе проводится проверка. Задержанный находится в больнице.



