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Пограничники подстрелили нарушителя на границе с Литвой
Источник материала: Партизан
Пограничники в Сморгонском районе были вынуждены применить оружие, чтобы задержать нарушителя белорусско-литовской границы, сообщили корреспонденту агентства
Инцидент произошел вечером 27 апреля. Неизвестный был обнаружен в приграничной зоне. На требования пограничников остановиться мужчина не отреагировал и попытался скрыться. После нескольких предупреждений о применении оружия и предупредительного выстрела в воздух началось преследование неизвестного. В результате нарушитель получил огнестрельное ранение и был задержан.
Им оказался гражданин Беларуси 1988 года рождения. По факту нарушения законодательства о Государственной границе проводится проверка. Задержанный находится в больнице.
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Пограничники в Сморгонском районе были вынуждены применить оружие, чтобы задержать нарушителя белорусско-литовской границы, сообщили корреспонденту агентства...
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