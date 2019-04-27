Пилот «Формулы-1» разбил машину и признал себя бесполезным

Шарль Леклер. Фото: Maxim Shemetov/ Reuters





«Никаких оправданий. Я был бесполезен. Сделаю все, чтобы завтра было лучше», — написал Леклер. Также он отдельно попросил прощения у партнеров по команде, которые «заслужили намного большего».





Леклер разбил болид, не сумев пройти узкий поворот. Сессия была приостановлена. 21-летний спортсмен из Монако занимает пятое место в общем зачете чемпионата. По ходу сезона он один раз сумел подняться на пьедестал — на этапе Гран-при в Бахрейне.