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Пилот «Формулы-1» разбил машину и признал себя бесполезным

28.04.2019 15:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пилот команды «Формулы-1» Ferrari Шарль Леклер в Twitter извинился за аварию, в которую он попал во время квалификации Гран-при Азербайджана.

Шарль Леклер. Фото: Maxim Shemetov/ Reuters

«Никаких оправданий. Я был бесполезен. Сделаю все, чтобы завтра было лучше», — написал Леклер. Также он отдельно попросил прощения у партнеров по команде, которые «заслужили намного большего».

Леклер разбил болид, не сумев пройти узкий поворот. Сессия была приостановлена. 21-летний спортсмен из Монако занимает пятое место в общем зачете чемпионата. По ходу сезона он один раз сумел подняться на пьедестал — на этапе Гран-при в Бахрейне.
 
 
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Пилот команды «Формулы-1» Ferrari Шарль Леклер в Twitter извинился за аварию, в которую он попал во время квалификации Гран-при Азербайджана.
 
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