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Эммануэль Макрон попался на уловки двух российских пранкеров?

28.04.2019 15:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Двое известных российских пранкеров - специалистов по телефонным розыгрышам, утверждают, что поймали в ловушку Эммануэля Макрона, в разговоре с ним изображая из себя нового президента Украины Владимира Зеленского", - пишет журналист газеты Le Parisien Ронан Трезорьер.



"Пранкеры "Вован" и "Лексус", привыкшие к подобным шуткам, в среду выложили запись пятнадцатиминутного разговора с тем, кого они называют президентом Франции. "Алло, приветствую, господин Президент" - так начинается этот предполагаемый разговор. Звонок, похоже, исходил из Елисейского дворца, который собирался поздравить украинского комика с его абсолютной победой на воскресных президентских выборах над действующим президентом Петром Порошенко. Далее последовал разговор между французским президентом и российским пранкером, изображающим из себя избранного украинского президента", - говорится в статье.

"Спасибо, что позвонили мне, господин Президент. Вы сделали это первым из мировых лидеров, и спасибо за эту последнюю встречу в Париже. Это честь для меня. Меня сейчас переполняют эмоции, потому что это просто потрясающая поддержка: 73% украинцев", - забавляется пранкер. "73% (голосов) украинцев, это просто невероятно, [...] Я чувствую себя как Путин, у него такие же результаты", - продолжает свои шутки мнимый Владимир Зеленский в разговоре, который происходил на русском и французском языках, с помощь переводчиков", - передает Le Parisien.

"Как мне видится на данный момент, в вашей стране система по-другому работает, поэтому это выглядит более естественно. И пока что ты всех своих оппонентов не посадил в тюрьму", - с большой иронией ответил тот, чей голос настолько напоминает голос французского президента, что можно ошибиться", - сообщает автор статьи.

"Я пойду пить шампанского в Париже, и надеюсь, что сегодня я не буду таким пьяным, каким обычно бывает господин Порошенко", - заключил мнимый Зеленский.


"Елисейский дворец, с которым связался Le Parisien, не ответил на наши вопросы по этому поводу. "Президент действительно поговорил с (Владимиром) Зеленским в воскресенье вечером, после чего мы опубликовали официальное сообщение, как и команда Зеленского. Между президентом республики и его украинским коллегой налажен хороший контакт", - все же уточнили во французской президентской администрации для AFP.

"В разговоре с AFP оба пранкера подтвердили этот розыгрыш и выразили надежду на то, что Эммануэль Макрон "не слишком расстроен". Об этом они также сообщили в социальной сети Facebook", - говорится в публикации.

"Накануне второго тура президентских выборов на Украине пранкеры успели связаться с премьер-министром Косово Рамушем Харадинаем, который затем в Twitter выразил свою поддержку кандидату Зеленскому и его премьер-министру "Вовану Лексусову", позднее он удалил свое сообщение", - указывает журналист.

"Излюбленными мишенями Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (они же "Вован" и "Лексус") являются, как правило, противники Кремля, иностранные или российские. В 2016 году "Вован" объяснил, что хочет "показать реальное лицо некоторых партнеров России, их лицемерие". "Мы делаем только то, что отвечает интересам нашей страны", - со своей стороны сказал "Лексус".



 
 
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"Двое известных российских пранкеров - специалистов по телефонным розыгрышам, утверждают, что поймали в ловушку Эммануэля Макрона, в разговоре с ним изображая из...
 
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