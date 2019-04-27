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На Пасху Лукашенко зажег свечу в храме под Логойском

28.04.2019 15:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На Пасху Лукашенко посетил храм под Логойском и рассказал о помпезном Дворце независимости.

Александр Лукашенко 28 апреля в праздник Пасхи зажег свечу в храме Рождества Христова в агрогородке Острошицы Логойского района. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

У входа в церковь главу государства встретил ее настоятель протоиерей Александр Зимницкий. Президент ознакомился с убранством храма, зажег свечу и поздравил верующих с праздником Пасхи.

На Пасху в отличие от рождественских праздников Александр Лукашенко по традиции посещает небольшие церкви и, как правило, за пределами столицы. «В этот светлый, радостный праздник — Воскресение Христово — я бываю в маленьких деревушках. Уже много-много храмов у меня за плечами, стараюсь помочь, где-то подремонтировать. Очень люблю эти храмы, — сказал глава государства. — Я не люблю, когда довлеют над людьми. И помпезности не люблю».

По мнению президента, помпезность гармонично смотрится только в местах, которые что-то символизируют. «Вот Дворец Независимости внешне кажется серым, а внутри помпезный, потому что это независимость нашего государства. Он и был создан в честь независимости», — привел пример Лукашенко.

Глава государства отметил красивое и уютное убранство храма в Острошицах, пожелал прихожанам здоровья, радости, хорошего настроения и всех благ всем белорусам. «И не только белорусам: вы знаете, как сейчас пристально за нами наблюдают. И пусть наблюдают. Но если Господь будет с нами, то будет все в порядке», — резюмировал президент.


В дар храму Александр Лукашенко передал икону «Воскресение Господне», написанную в мастерской Виктора Довнара по древней византийской технологии. Она представляет собой догмат церкви о торжестве Господа над смертью и силами сатаны.

Настоятель церкви подарил президенту Иверскую икону Пресвятой Богородицы, ее еще называют Вратарницей, или Привратницей. На иконе изображена Дева Мария с младенцем. Оригинал образа находится в Иверском монастыре на горе Афон в Греции.

 
 
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На Пасху Лукашенко посетил храм под Логойском и рассказал о помпезном Дворце независимости.
 
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