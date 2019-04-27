Зарплаты самых «богатых» работников в Беларуси почти в 10 раз выше, чем у самых «бедных»

Самыми высокими в марте были средние зарплаты у работников, которые заняты информационными технологиями и деятельностью в области информационного обслуживания, — 5274 рублей. В лидерах по уровню зарплат в прошлом месяце также были работники воздушного транспорта (2 632 рубля), а также у специалистов, которые занятые на производстве химических продуктов (1 950 рублей).





В число зарплатных аутсайдеров в марте оказались работники парикмахерских и салонов красоты (556 рублей), работники культуры (574 рубля) и соцработники (582 рубля).





Получается, что зарплаты ИТ-специалистов в марте были в 9,5 раза выше, чем у работников парикмахерских и салонов красоты.





В образование средние мартовские заработки составили 729 рублей, в здравоохранении — 820 рублей, в строительстве — 1128 рублей, в промышленности — 1129 рублей.





Средняя зарплата белорусов в 2019 году, по прогнозам, должна составить 1025 рублей (это сумма по итогам января — декабря). При этом в декабре следующего года средние заработки белорусов должны составить 1100 рублей. Эти суммы заложены в программе деятельности правительства до 2020 года.









Напомним, средняя зарплата в Беларуси в январе — декабре прошлого года составила 958,1 рубля (это сумма до уплаты налогов). Власти планировали выход по итогам прошлого года на среднюю зарплату в 1000 рублей. В 2017 году этого также не удалось добиться.





Как и в 2017 году, в прошлом году на некоторые предприятия также рассылали письма с просьбой «рассмотреть возможность повышения уровня заработной платы» в декабре, чтобы выйти на прогнозные показатели.





Номинальная начисленная среднемесячная зарплата включает подоходный налог и обязательный страховой взнос работника. Взносы работодателей на социальное страхование работников не включаются в среднюю заработную плату. Средний заработок определяется специалистами Белстата делением начисленного работникам организации фонда зарплаты, включая подоходный налог и обязательный страховой взнос работника, за отчетный период на численность работников организации и на количество месяцев в периоде.