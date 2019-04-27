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10 млн просмотров. Кот хотел достать из ванны с водой уточку, но...
Источник материала: СТВ
Новости Японии. Японец увлекается котами породы манчкин. Особенность этих котов в коротких лапках. Всего у мужчины восемь котов: родители и пять их детей. Японец регулярно публикует видео о повседневной жизни своих питомцев на созданном специально для этого YouTube-канале.
Котик сумел найти в себе силы обойтись без нецензурной брани, но на его морде было видно праведное негодование, мол, человек тут стоит – а не помог. В конце концов пушистик, обтряхивая лапки и гордо подняв хвост, удалился.
Недавно мы рассказывали о семи чёрных породах котиков.
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Новости Японии. Японец увлекается котами породы манчкин. Особенность этих котов в коротких лапках. Всего у мужчины восемь котов: родители и пять их детей. Японец...
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