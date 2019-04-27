10 млн просмотров. Кот хотел достать из ванны с водой уточку, но...

Источник материала: СТВ

Новости Японии. Японец увлекается котами породы манчкин. Особенность этих котов в коротких лапках. Всего у мужчины восемь котов: родители и пять их детей. Японец регулярно публикует видео о повседневной жизни своих питомцев на созданном специально для этого YouTube-канале.



Фото: instagram.com/studio_singa

Один из роликов набрал более 10 миллионов просмотров. О чём же он? О бесславном падении несчастного котика в ванну с водой. Пухленький, то есть пушистенький с широкой костью питомец хотел дотянуться до мигающей игрушечной утки. Но случилось страшное – лапки соскользнули.



Фото: скриншот из видео на YouTube-канале マンチカンズTV - Munchkins' TV -

Котик сумел найти в себе силы обойтись без нецензурной брани, но на его морде было видно праведное негодование, мол, человек тут стоит – а не помог. В конце концов пушистик, обтряхивая лапки и гордо подняв хвост, удалился.



Фото: скриншот из видео на YouTube-канале マンチカンズTV - Munchkins' TV -

Недавно мы рассказывали о семи чёрных породах котиков.