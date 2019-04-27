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О грандиозной китайской мечте, которая уже стала планом – анонс программы «Неделя»
Источник материала: СТВ
Какой была эта неделя в событиях, фактах и комментариях наши зрители ещё раз проанализируют вместе с корреспондентами СТВ. Смотрите в 19-30 программу «Неделя».
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Какой была эта неделя в событиях, фактах и комментариях наши зрители ещё раз проанализируют вместе с корреспондентами СТВ. Смотрите в 19-30 программу «Неделя». ...
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