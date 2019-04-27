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О грандиозной китайской мечте, которая уже стала планом – анонс программы «Неделя»

28.04.2019 17:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Какой была эта неделя в событиях, фактах и комментариях наши зрители ещё раз проанализируют вместе с корреспондентами СТВ. Смотрите в 19-30 программу «Неделя».

О грандиозной китайской мечте, которая уже стала планом – анонс программы «Неделя»

Подробнее – в видеоматериале
 
 
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Какой была эта неделя в событиях, фактах и комментариях наши зрители ещё раз проанализируют вместе с корреспондентами СТВ. Смотрите в 19-30 программу «Неделя». ...
 
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