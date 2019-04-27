«Из нас сделали монстра». Что смерть подростка на Днепре изменила в подготовке могилевских гребцов

Трагедия и наказание виновной





Подросток утонул на тренировке «академических» гребцов 26 июня 2018 года. На нем не было спасательного жилета, что недопустимо для тренировки на открытой воде.





В этом году 8 апреля тренера осудили на 3 года колонии-поселения. Суд обязал Центр олимпийского резерва по гребным видам спорта компенсировать моральный ущерб родителям утонувшего в сумме 60 тысяч рублей.





Что сейчас с тренировками





В этом году на недостроенном с советских времен гребном канале, который в Могилеве называют Фатинской затокой, возобновились тренировки. Раньше их проводили на самом Днепре.





На суде обвиняемая в смерти подростка говорила о трудностях тренировок в акватории Днепра. Она объясняла, что береговая линия извилистая и это осложняет контроль за учащимися, особенно если тренируется большая группа.





В отличие от извилистой акватории Днепра, вытянутая вдоль него и связанная с ним фатинская затока хорошо просматривается на всем протяжении. Длина ее более километра. Проект гребного канала не завершен с советских времен.









Александр Масейков: «Гребной канал не устраняет опасность»





Олимпийский чемпион 1992 года, директор Могилевского областного центра олимпийского резерва по гребным видам спорта Александр Масейков не видит проблем с тренировками на Днепре. Он говорит, что в Беларуси на гребных каналах тренируются только в Минске, Бресте Гомеле . В других местах большинство занятий проводится на реках.





«Если вы подводите к тому, что гребной канал устраняет опасность, то нет», — объясняет свою позицию собеседник. Он убежден, что трагедия с учащимся центра стало результатом грубого нарушения тренером служебных обязанностей и техники безопасности.





«Безусловно, смерть подростка на тренировке — это трагедия, но мы не должны перекручивать всю систему подготовки спортсменов. Она вырабатывалась десятилетиями и работает отлично. Если бы тренер сделала все правильно, как того требует техника безопасности, то юноша никогда не утонул бы», — настаивает директор спортивного учебного заведения.









«Смерть учащегося на тренировке легла пятном на всю нашу организацию»





В суде подчиненная Александра Масейкова допустила, что затонувшему подростку не хватило спасательного жилета. Руководитель центра такой довод считает неубедительным. По его словам, многочисленные проверки в ходе следствия обнаружили, что средств спасения ля учащихся хватало.





По словам Александра Масейкова, необоснованными остаются обвинения тренера, что Центр не создал условий для проверки, умеют ли учащиеся плавать. Он говорит, что с 2007 года учебное заведение имеет договор на использование бассейна.





«Смерть учащегося легла пятном на всю нашу организацию. Из нее сделали монстра. На нас наложили штраф, но за что — непонятно», — говорит Александр Масейков.





По его словам, заниматься греблей, как и прежде, приходят дети, а взрослые воспитанники участвуют в соревнованиях.





Мечта олимпийского чемпиона





Александр Масейков мечтает, чтобы в Могилеве был достроен гребной канал. В 2017 году в интервью «Свободе» он говорил, что был среди инициаторов строительства гребного канала с надлежащей инфраструктурой.





Строительство административно-спортивного корпуса заморозили из-за нехватки финансирования с 2013 года. В этом году здание взялись переделывать под многопрофильный спортивный комплекс.





Бывший тренер осужденной: «У нас произошел отток учащихся»

Осужденная — бывшая воспитанница тренера Могилевской школы олимпийского резерва профсоюзов «Днепр» Владимира Гаврилова. Трагедию на Днепре он называет «диким случаем» и отмечает, что подобное могло случиться у каждого тренера. По его словам, происшествие повлияло на гребной вид спорта.

«Нам о нем будут еще очень долго напоминать. У нас и так уже произошел отток учащихся», — признается он.

Как замечает собеседник, для развития гребного спорта канал действительно нужен, но денег для него нет. Своих воспитанников в этом году на фатинскую затоку он не отправлял. Занятия проводятся на Днепре.



Методист училища олимпийского резерва: «Гребной канал — это идеальные условия»

Методист училища олимпийского резерва, пожелавшая остаться анонимной, сказала, что место для занятий гребцами определяет тренер согласно своим планам. Саму ее тренировали в том числе на фатинской затоке, где «более тихо и учащиеся на виду».

«Но то, что сейчас на затоке проводятся занятия и это связано с трагедией, не совсем верно. На затоке для тренировок место маловато, поэтому их будут проводить на Днепре, особенно для высококвалифицированных спортсменов», — поясняет собеседник.

По мнению методиста, если бы в Могилеве достроили гребной канал, то условия для тренировок были бы «идеальными», но для всех такие условия создать невозможно, подчеркивает она.



