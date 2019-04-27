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Андрей Гусов: «Рассматривался вариант, что возглавлю сборную Польши, но...»

28.04.2019 17:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главный тренер «Тыхы» Андрей Гусов рассказал, что ему поступало предложение возглавить национальную сборную Польши.

– Как тренер вы уже дважды были чемпионом Беларуси, дважды чемпионом Польши. Не хотелось бы поработать в качестве наставника какой-нибудь из национальных сборных?

– Рассматривался в Польше вариант, что возглавлю национальную команду их страны, но в последний момент они отдали предпочтение финскому специалисту с польскими корнями. Это молодой парень, не знаю тридцать шесть или тридцать восемь лет.

Я был близок к подписанию контракта, но имелись определенные моменты, которые не позволили это сделать. Поэтому естественно я с удовольствием готов поработать на любом хорошем уровне. В принципе уже и созрел к этому. Пятьдесят лет такой возраст, в котором многое понимаешь, и в котором уже что-то выиграл в этой жизни. Хотелось бы попробовать, но как я вам сказал до этого по поводу предложений из Беларуси, их нет и по данному вопросу.


– Если бы сейчас поступило предложение из какого-то из клубов КХЛ, то вы согласились бы его возглавить?

– У меня есть договоренность с руководством моего клуба, что если будет предложение из КХЛ, то они с удовольствием меня отпустят и будут только рады за то, чтобы я поработал на более высоком уровне. Такая договоренность присутствует и такие моменты прописаны в контракте, но это все пока просто разговоры между мной и вами, потому что у меня просто нет предложений, – сказал Гусов.


 
 
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Главный тренер «Тыхы» Андрей Гусов рассказал, что ему поступало предложение возглавить национальную сборную Польши.
 
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