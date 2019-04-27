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Делегация из Беларуси отправилась в Рим зажигать пламя Евроигр-2019

28.04.2019 17:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Его доставят в Беларусь в течение 50 дней.



Беларусская делегация отправилась в Рим, где 3 мая будет зажжено «Пламя мира» Европейских игр, которые пройдут в Минске в июне.
 
«Пламя мира» зажгут в музейном комплексе «Арка мира», сообщает телеканал «Беларусь-1». После этого оно в сопровождении байкеров будет доставлено в Беларусь. По пути в нашу страну пламя побывает на вершине Монбана. Затем оно проедет через Словению, Австрию, Венгрию, Словакию, Чехию, Польшу.


12 мая пламя пересечет границу Беларуси в Бресте. В Брестской области оно будет находиться 12-17 мая, в Гродненской области – 18-23 мая, в Витебской области – 24-29 мая, в Могилевской области – 30 мая — 4 июня, в Гомельской области – 5-10 июня, в Минской области – 11-16 июня.

В Минске эстафета будет проходить 17-21 июня. Пламя провезут по центральным проспектам, оно побывает на предприятиях. Эстафета завершится на стадионе «Динамо». Всего в эстафете будут участвовать 450 факелоносцев.


 
Теги: Брест, Минск
 
 
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