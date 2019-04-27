Автомобиль-искуситель: Geely презентовала грузовик на спирте









На данный момент в Поднебесной активно развивается производство линейки экологических машин. Суббренд Geely, специализирующийся на коммерческих автомобилях, – Yuan Cheng Auto – официально представил грузовик, работающий на метаноле. Называется модель M100.





Автомобили оснащены моторами собственного производства компании. К слову, в Geely разработкой силовых агрегатов, работающих на спирте, занимаются уже 15 лет. Такой двигатель, как сообщают в пресс-службе производителя, рассчитан на пробег в 1 миллион километров. Главным преимуществом грузовиков на метаноле, уверены в компании, является их экологичность. Считается, что такие автомобили генерируют меньше выбросов и являются более экономичными, чем дизельные машины.



