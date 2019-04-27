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Автомобиль-искуситель: Geely презентовала грузовик на спирте

28.04.2019 17:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Производитель автотранспорта из Китая Geely показал автомобиль, который может ездить на спирте. Ожидается, что тягач станет одним из самых экологически чистых видов грузового транспорта на китайском рынке.



На данный момент в Поднебесной активно развивается производство линейки экологических машин. Суббренд Geely, специализирующийся на коммерческих автомобилях, – Yuan Cheng Auto – официально представил грузовик, работающий на метаноле. Называется модель M100.

Автомобили оснащены моторами собственного производства компании. К слову, в Geely разработкой силовых агрегатов, работающих на спирте, занимаются уже 15 лет. Такой двигатель, как сообщают в пресс-службе производителя, рассчитан на пробег в 1 миллион километров. Главным преимуществом грузовиков на метаноле, уверены в компании, является их экологичность. Считается, что такие автомобили генерируют меньше выбросов и являются более экономичными, чем дизельные машины.


 
 
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Производитель автотранспорта из Китая Geely показал автомобиль, который может ездить на спирте. Ожидается, что тягач станет одним из самых экологически чистых видов...
 
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