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Система дивизионов может сменить квалификационный раунд в Лиге чемпионов

28.04.2019 17:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Система квалификации в футбольной Лиге чемпионов может быть заменена системой дивизионов. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на журналиста The Times Мартина Циглера.

По информации источника, соответствующее письмо было разослано главой Ассоциации европейских клубов (ЕСА) и президентом итальянского "Ювентуса" Андреа Аньелли командам - членам организации. Отмечается, что изменения могут вступить в силу после 2024 года.

Также сообщается, что дивизионы будут формироваться от результатов клуба в текущий период, не рассматривая исторические достижения. Подобная реформа позволит лучшим командам Европы проводить больше матчей друг с другом вместо обязательных встреч с более слабыми соперниками.

Лига чемпионов проводится с сезона-1992/93, до этого турнир назывался Кубком европейских чемпионов и проводился сезона 1955/56. Чаще всего в турнире побеждал мадридский "Реал" - 13, на втором месте по этому показателю находится итальянский "Милан" (7), на третьем - немецкая "Бавария", английский "Ливерпуль" и испанская "Барселона" (5).

 
 
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Система квалификации в футбольной Лиге чемпионов может быть заменена системой дивизионов. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на журналиста The Times Мартина...
 
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