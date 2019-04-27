Система дивизионов может сменить квалификационный раунд в Лиге чемпионов

По информации источника, соответствующее письмо было разослано главой Ассоциации европейских клубов (ЕСА) и президентом итальянского "Ювентуса" Андреа Аньелли командам - членам организации. Отмечается, что изменения могут вступить в силу после 2024 года.





Также сообщается, что дивизионы будут формироваться от результатов клуба в текущий период, не рассматривая исторические достижения. Подобная реформа позволит лучшим командам Европы проводить больше матчей друг с другом вместо обязательных встреч с более слабыми соперниками.





Лига чемпионов проводится с сезона-1992/93, до этого турнир назывался Кубком европейских чемпионов и проводился сезона 1955/56. Чаще всего в турнире побеждал мадридский "Реал" - 13, на втором месте по этому показателю находится итальянский "Милан" (7), на третьем - немецкая "Бавария", английский "Ливерпуль" и испанская "Барселона" (5).



