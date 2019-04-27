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Как мошенники снимают деньги с карточек белорусов : "Беларусбанк" предупреждает

28.04.2019 17:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Беларусбанк" выявил новые случаи мошенничества с пластиковыми карточками.



Как сообщили в банке, мошенники звонят клиентам, представляются работниками банка и просят данные карты, логин и пароль интернет-банкинга.

В «Беларусбанке» напоминают, что работники банка не могут звонить вам и просить подобную информацию.

«Если вам поступил такой звонок, ни в коем случае не сообщайте злоумышленникам никаких реквизитов и лучше прекратите разговор с собеседником, - советуют клиентам в банке. - Кроме того, не верьте объявлениям в социальных сетях, в которых злоумышленники обещают помочь с получением кредита банка. Просьба, не переходить по незнакомым ссылкам. Для коммуникации с клиентом в популярных мессенджерах у банка существуют официальные аккаунты.

Один из клиентов стал жертвой злоумышленников, которые звонили со скрытого номера. Пользователю карточки представились программистом банка и сказали, якобы он заказал обратный звонок через сайт. Якобы из личного кабинета интернет-банкинга осуществился несанкционированный вход. Клиент "повелся" на это и продиктовал злоумышленникам все данные: номер карты, срок действия, CVV-код, логин в интернет-банкинге и пароль от него. Затем клиенту пришло сообщение с кодом для присоединения карты и временным паролем. После передачи кода все деньги с карточки списались.

Другой клиент захотел воспользоваться помощью в выдаче кредитов при содействии оператора "Беларусбанка" Натальи Савченко — такое объявление злоумышленники разместили в социальной сети Вконтакте. В качестве подтверждения, что заявка на кредит якобы одобрена, ему прислали картинку — скриншот интерфейса корпоративного сайта банка, отредактированного с помощью фотошопа. Для получения кредита оставалось нажать кнопку “Направить на выдачу". За эти услуги нужно было перечислить на платежную карточку Натальи Савченко сумму в размере 350 долларов.


Что делать, если вы стали жертвой мошенника?

«Беларусбанк» советует: заблокируйте карту по телефону, указанному на обратной стороне; обратитесь с заявлением в милицию; замените карту в отделении «Беларусбанка».

В банке советуют ни в коем случае не сообщать злоумышленникам реквизиты своей карточки и не верить объявлениям в социальных сетях, а также не переходить по незнакомым ссылкам. Для общения с клиентами банк имеет официальные аккаунты в социальных сетях.

Если вы все же стали жертвой мошенника, то нужно сразу заблокировать карточку и обратиться с заявлением в милицию, а также заменить карточку.

 
 
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"Беларусбанк" выявил новые случаи мошенничества с пластиковыми карточками.
 
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