Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси на вечер воскресенья из-за гроз

"Сегодня днем 28 апреля в период до 20 часов по южной половине республики ожидаются грозы, при грозах в отдельных районах шквалистое усиление ветра", – сообщили синоптики.





По данным специалистов, порывы ветра будут достигать 15–18 метров в секунду. В МЧС также уточнили, что грозы пройдут в то же время и по южной части столицы.





При шквалистом ветре спасатели советуют белорусам поставить автомобили в гараж либо припарковать вдали от деревьев, а находясь на улице, стоит обходить стороной шаткие строения, деревья и сооружения повышенного риска: мосты, эстакады, трубопроводы, ЛЭП.





Во время грозы по возможности не покидать квартиру и закрыть окна, находиться дальше от электропроводки, избегать использования электроприборов и не приближаться к высоким деревьям.



