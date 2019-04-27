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Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси на вечер воскресенья из-за гроз

28.04.2019 16:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

"Сегодня днем 28 апреля в период до 20 часов по южной половине республики ожидаются грозы, при грозах в отдельных районах шквалистое усиление ветра", – сообщили синоптики.

По данным специалистов, порывы ветра будут достигать 15–18 метров в секунду. В МЧС также уточнили, что грозы пройдут в то же время и по южной части столицы.

При шквалистом ветре спасатели советуют белорусам поставить автомобили в гараж либо припарковать вдали от деревьев, а находясь на улице, стоит обходить стороной шаткие строения, деревья и сооружения повышенного риска: мосты, эстакады, трубопроводы, ЛЭП.

Во время грозы по возможности не покидать квартиру и закрыть окна, находиться дальше от электропроводки, избегать использования электроприборов и не приближаться к высоким деревьям.

 
 
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
 
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