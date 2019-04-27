Изменения, которые коснуться нашего кошелька: Что изменится в Беларуси с 1 мая

1.Тарифная ставка для бюджетников





С 1 мая тарифная ставка первого разряда для оплаты труда работников в бюджетных организациях и приравненных к ним составит 36,4 рубля (18 долларов).





2. Откроется купальный сезон и закроются некоторые водоемы





В этом году число разрешенных мест для купания сократят: в прошлом году их было всего 456, теперь будет еще меньше.





По словам специалистов ОСВОД, места для купания сокращаются из-за несоответствия современным нормам или попросту потому, что водоемы зарастают. По инициативе местных исполнительных органов купание в таких местах могут контролировать выездные комиссии.





3. Подорожают сигареты





По информации в Министерства по налогам и сборам, «Неман» повысит цены на Pall Mall (Red, Blue, Silver, Azure) — до 2,35 рубля, Pall Mall Nano Fresh, Pall Mall Nano Fusion – до 2,2 рубля, Rothmans (Blue, Azure, Blue+, Azure+) – до 2,45 рубля. Из сигарет «Беларусьторг» подорожают L&M (Motion, Compact) — до 2,15 рублей, L&M Blue Label — до 2,3 рубля. Из сигарет «Энерго-ОИЛ» цены вырастут на Marlboro (Gold, Red), L&M (Blue Label, Compact, Motion) — на 5 копеек, а также на 10 копеек на Parliament (Night Blue, Aqua Blue).





Некоторые важные вещи изменятся не с 1 мая, а на пару дней позже.









4. Платный просмотр баланса банковской карты





Сначала планировали ввести суточный и месячный лимит на снятие наличных в банкомате, но потом решили оставить только один из них. Со 2 мая без оплаты комиссии в месяц можно будет снять с карточки сумму до 5000 рублей, 2500 долларов, 2500 евро и 150 тысяч российских рублей. Если вы превысите лимит, будет начисляться комиссия 0,5% от суммы (минимум 2 белорусских рубля, 3 доллара или евро, 200 российских рублей).





Кроме того, теперь придется платить за просмотр баланса карты в банкоматах и в инфокиосках. Четыре раза за месяц можно будет бесплатно проверить остаток на счету, но после этого за каждую попытку будет списываться по 25 копеек (0,15 доллара или евро, 10 российских рублей) в устройствах Белинвестбанка. Это не коснется карточек Visa Infinite. Для банкоматов банков, которые не являются партнерами Белинвестбанка, комиссия будет еще выше — до 3,25 рублей (1,6 доллара или евро, 100 российских рублей).





5. Услуги «Белтелеком»





С 3 мая вырастет оплата за интернет и пакеты услуг электросвязи «Белтелеком» — в среднем на 4 %. Телеграфная связь, международные звонки (в том числе по трафику операторов из Беларуси на сети зарубежных операторов), телевидение, звонки на мобильные телефоны, справочно-информационные и другие дополнительные услуги вырастут в среднем на 5%. По информации БелТА, повышение не коснется тарифов на регулируемые услуги местной и междугородной телефонной связи, доступ в линейно-кабельные сооружения, доступ в интернет с гарантированной полосой пропускания.



