Пенсионер из Франции в бочке переплыл Атлантический океан









meduza.io со ссылкой на зарубежные СМИ, на это путешествие понадобилось 122 дня. Как сообщаетсо ссылкой на зарубежные СМИ, на это путешествие понадобилось 122 дня.





Путешественник не влиял на движение капсулы и доверял только ветру и течениям, которые в конце концов принесли его в акваторию Карибского моря. Савен сообщил, что чувствует сильное облегчение, так как капризные ветры почти поставили под угрозу его задумку.









Савен направился в океаническое путешествие в декабре 2018 года с Канарских островов. Изначально он рассчитывал, что уложится в три месяца свободного плавания.





Пока он дрейфует далеко от берегов Больших Антильских островов. Когда Савен достигнет побережья, ему придется решить вопрос с доставкой капсулы-бочки обратно во Францию.