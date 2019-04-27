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Пенсионер из Франции в бочке переплыл Атлантический океан
Источник материала: Партизан
72-летний француз Жан-Жак Савен переплыл Атлантический океан в неуправляемой капсуле, напоминающей бочку.
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Путешественник не влиял на движение капсулы и доверял только ветру и течениям, которые в конце концов принесли его в акваторию Карибского моря. Савен сообщил, что чувствует сильное облегчение, так как капризные ветры почти поставили под угрозу его задумку.
Савен направился в океаническое путешествие в декабре 2018 года с Канарских островов. Изначально он рассчитывал, что уложится в три месяца свободного плавания.
Пока он дрейфует далеко от берегов Больших Антильских островов. Когда Савен достигнет побережья, ему придется решить вопрос с доставкой капсулы-бочки обратно во Францию.
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72-летний француз Жан-Жак Савен переплыл Атлантический океан в неуправляемой капсуле, напоминающей бочку.
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