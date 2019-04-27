В понедельник немного похолодает

Ветер будет восточный, ночью умеренный, днем ​​порывистый, в отдельных районах до 15-17 метров в секунду.





Температура воздуха ночью составит от нуля на северо-востоке до +12 на юго-западе. В середине дня будет 13-19 градусов тепла, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Белгидромет.





Также синоптики обращают внимание на то, что до 1 мая на большей части территории страны сохранится высокий уровень пожарной опасности. По этой причине по всей Беларуси запретили посещение лесов.