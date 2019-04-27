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В понедельник немного похолодает

28.04.2019 16:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В ближайшие сутки, 29 апреля, в Беларуси ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Только ночью и утром по крайнему юго-западе прогнозируются кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер будет восточный, ночью умеренный, днем ​​порывистый, в отдельных районах до 15-17 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от нуля на северо-востоке до +12 на юго-западе. В середине дня будет 13-19 градусов тепла, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Белгидромет.

Также синоптики обращают внимание на то, что до 1 мая на большей части территории страны сохранится высокий уровень пожарной опасности. По этой причине по всей Беларуси запретили посещение лесов.

 
 
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В ближайшие сутки, 29 апреля, в Беларуси ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Только ночью и утром по крайнему юго-западе прогнозируются...
 
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