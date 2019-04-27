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Анджелина Джоли хочет лишить наследства своих пятерых детей

28.04.2019 18:01 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Анджелина Джоли хочет лишить наследства своих пятерых детей

hochu.ua

Американская актриса Анджелина Джоли решила лишить пятерых своих детей наследства и оставить 116 миллионов долларов старшему, 17-летнему Мэддоксу.

Об этом сообщает DELFI  со ссылкой на Radar Online.

Артистка планирует передать подростку свою продюсерскую компанию Jolie Pas, которая занималась такими фильмами, как "Лазурный берег" и "Несломленный". Мэддокс уже в 15 лет выступил исполнительным продюсером картины Джоли о коммунистическом режиме красных кхмеров в Камбодже "Сначала они убили моего отца".

Источники портала сообщают, что новость о наследстве рассердила бывшего мужа звезды Брэда Питта, который считает, что экс-жена пытается задеть его. Отмечается, что только Мэддокс поддержал решение матери о разводе, в то время как 15-летний Пакс, 14-летняя Захара, 12-летняя Шайло и десятилетние близнецы Нокс и Вивьен встали на сторону отца. Джоли подала документы на развод в сентябре 2016 года. Она решила пойти на это из-за несогласия с воспитательными методами Питта. Сообщалось, что поводом для расставания стала ссора в частном самолете, во время которой пьяный актер ударил Мэддокса, однако данная информация не подтвердилась. Пара завершила бракоразводный процесс в апреле 2019 года. После этого Анджелина Джоли-Питт сменила фамилию на Джоли. 

 
 
Теги: Новости
 
 
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Американская актриса Анджелина Джоли решила лишить пятерых своих детей наследства и оставить 116 миллионов долларов старшему, 17-летнему Мэддоксу.
 
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