Ким Чен Ын производит впечатление опытного, образованного и сбалансированного лидера - Песков

Источник материала: Интерфакс

Северокорейский лидер Ким Чен Ын на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным показал себя очень осведомленным руководителем государства, который думает о будущем отношений с Россией после снятия с КНДР санкций ООН и других ограничений, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"В расширенном формате (российско-северокорейских переговоров - ИФ), честно говоря, северокорейский лидер показал себя как очень профессиональный, подготовленный глава государства, хотя де-юре, кстати, он не является главой государства, но де-факто является", - сказал он в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

По словам Д.Пескова, Ким Чен Ын "осведомлен о всех нюансах двусторонних проектов или потенциальных двусторонних проектов, которые могут весьма оперативно разворачиваться после того, как будут сняты санкции ООН и другие рестрикции, которые, к сожалению, сейчас действуют и во многом мешают развитию нашего двустороннего сотрудничества".

"Ким Чен Ын владеет деталями, он очень живо реагирует, прекрасно осведомлен обо всем, имеет свою позицию. Поэтому, действительно, он производит впечатление достаточно опытного, образованного и очень сбалансированного лидера", - добавил пресс-секретарь президента.