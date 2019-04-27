Пограничники выстрелили в нарушителя белорусско-литовской границы

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, инцидент произошел вечером 27 апреля на участке ответственности одной из пограничных застав Сморгонской пограничной группы возле белорусско-литовской границы. Патрульные увидели неизвестного мужчину и потребовали остановиться для выяснения обстоятельств его пребывания в указанном месте.

По информации представителей Госпогранкомитета Беларуси, мужчина не подчинился требованиям и бросился наутек. Пограничники несколько раз предупредили беглеца о намерении применить оружие в его отношении. После предупредительного выстрела в воздух правоохранители были вынуждены выстрелить в человека.

В результате погони мужчина получил огнестрельное ранение. Он жив, ему была оказана необходимая медицинская помощь, после чего его отправили в больницу. По факту нарушения законодательства о Государственной границе продолжается разбирательство.