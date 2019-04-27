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Пограничники выстрелили в нарушителя белорусско-литовской границы

28.04.2019 17:55 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Пограничники выстрелили в нарушителя белорусско-литовской границы
Снимок носит иллюстративный характер. © / Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел вечером 27 апреля на участке ответственности одной из пограничных застав Сморгонской пограничной группы возле белорусско-литовской границы. Патрульные увидели неизвестного мужчину и потребовали остановиться для выяснения обстоятельств его пребывания в указанном месте.

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По информации представителей Госпогранкомитета Беларуси, мужчина не подчинился требованиям и бросился наутек. Пограничники несколько раз предупредили беглеца о намерении применить оружие в его отношении. После предупредительного выстрела в воздух правоохранители были вынуждены выстрелить в человека.

В результате погони мужчина получил огнестрельное ранение. Он жив, ему была оказана необходимая медицинская помощь, после чего его отправили в больницу. По факту нарушения законодательства о Государственной границе продолжается разбирательство.

 
 
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Нарушитель границы отказывался выполнить требование правоохранителей об остановке.
 
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