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По всей Беларуси сохраняется максимальный класс пожарной опасности

28.04.2019 19:00 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

По всей Беларуси сохраняется максимальный класс пожарной опасности
Снимок носит иллюстративный характер. © / Фото из открытых источников

По всей территории Беларуси сохраняется четвертый максимальный класс пожарной опасности. Из-за этого посещать леса запрещено. Как долго будет действовать запрет, пока не известно. В большей степени это зависит от погоды.

По всей Беларуси сохраняется максимальный класс пожарной опасности Леса почти по всей Беларуси закрыты для посещения

«В стране наблюдаются сложные погодно-климатические условия: сухо, давно нет дождей и порывистый ветер. По этой причине огонь быстро распространяется. Особенность этого периода года и в том, что начинается выжигание сухой растительности или мусора на полях, у себя на участках – так огонь моментально уходит в лес», – объясняла ранее предпринятые меры пресс-секретарь Минлесхоза Анастасия ДОКУЧАЕВА.

На время действия запрета людям нельзя посещать леса, а также въезжать туда на личном транспорте. Нарушителям грозит предупреждение или штраф до 25 базовых величин (до 637,5 руб.).

Поскольку во многих районах Беларуси бушуют лесные пожары, Минлесхоз разместил на своем официальном сайте Карту запретов и ограничений на посещение лесов в районах Беларуси. Карта обновляется в постоянном режиме.

Кроме того, как заявил генеральный прокурор Александр КОНЮК, генпрокуратура держит ситуацию с пожарами в республике на контроле. Он предупредил, что нарушители противопожарного законодательства будут привлекаться к ответственности, в том числе уголовной.

 
 
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На территории всей страны введен запрет на посещение лесов.
 
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