По всей Беларуси сохраняется максимальный класс пожарной опасности

Источник материала: Аргументы и факты

По всей территории Беларуси сохраняется четвертый максимальный класс пожарной опасности. Из-за этого посещать леса запрещено. Как долго будет действовать запрет, пока не известно. В большей степени это зависит от погоды.

«В стране наблюдаются сложные погодно-климатические условия: сухо, давно нет дождей и порывистый ветер. По этой причине огонь быстро распространяется. Особенность этого периода года и в том, что начинается выжигание сухой растительности или мусора на полях, у себя на участках – так огонь моментально уходит в лес», – объясняла ранее предпринятые меры пресс-секретарь Минлесхоза Анастасия ДОКУЧАЕВА.

На время действия запрета людям нельзя посещать леса, а также въезжать туда на личном транспорте. Нарушителям грозит предупреждение или штраф до 25 базовых величин (до 637,5 руб.).

Поскольку во многих районах Беларуси бушуют лесные пожары, Минлесхоз разместил на своем официальном сайте Карту запретов и ограничений на посещение лесов в районах Беларуси. Карта обновляется в постоянном режиме.

Кроме того, как заявил генеральный прокурор Александр КОНЮК, генпрокуратура держит ситуацию с пожарами в республике на контроле. Он предупредил, что нарушители противопожарного законодательства будут привлекаться к ответственности, в том числе уголовной.