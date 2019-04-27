Беларусбанк предупреждает клиентов о новых случаях мошенничества

Источник материала: Аргументы и факты

Беларусбанк снова обнаружил случаи, когда мошенники звонят клиентам, представляются работниками банка и просят данные карты, логин и пароль интернет-банкинга. Некоторые клиенты поддались обману, сообщили данные своей карточки и лишились всех денег, которые были на счете. В банке напоминают, что его работники не просят по телефону подобную информацию.

В банке приводят одни из последних зафиксированных случаев мошенничества. Так, клиенту позвонили со «скрытого» номера, представились программистом банка. «Сказали, что клиент заказал обратный звонок через сайт банка и сослались на проблему несанкционированного входа в личный кабинет интернет-банкинга. Затем спросили, есть ли у человека карты «Беларусбанка», – рассказывают в банке. – Клиент ответил «да», и ему предложили продиктовать все реквизиты: номер карты, срок действия, CVV-код, логин в интернет-банкинге и пароль от него. Дальше клиенту пришло сообщение с кодом для добавления карты и временным паролем. После передачи данного кода у клиента списались с карты все денежные средства».

В банке также рассказывают, что клиент решил воспользоваться услугами злоумышленников, которые разместили в социальной сети «ВКонтакте» объявление о помощи в выдаче кредитов при содействии якобы оператора Беларусбанка Натальи Савченко.

«В качестве подтверждения того, что кредит якобы одобрен, ему направили картинку (скриншот интерфейса официального корпоративного сайта банка, отредактированного с помощью фотошопа). На изображении виден ход и положительный результат рассмотрения заявки на кредит оператором банка Натальей Сергеевной Савченко. Также было видно, что для получения кредита осталось нажать кнопку «Отправить на выдачу», – отмечают в банке. – За оказанные услуги человеку предлагалось перечислить на платежную карточку Натальи Савченко, фотографию которой злоумышленники отправили в качестве приложения, сумму вознаграждения в размере $350».

В банке рекомендуют: если поступил такой звонок, ни в коем случае не сообщайте злоумышленникам никаких реквизитов и лучше прекратите разговор с собеседником. «Кроме того, не верьте объявлениям в социальных сетях, в которых злоумышленники обещают помочь с получением кредита в банке. Просьба не переходить по незнакомым ссылкам. Для коммуникации с клиентом в популярных мессенджерах у банка существуют официальные аккаунты, – поясняют в банке.