Штаб сборной Беларуси определился с капитаном и придержал 1 вакансию в заявке на ЧМ в Нур-Султане

Источник материала: Tut.by

Сегодня на командном собрании, посвященном стартующему 29 апреля чемпионату мира в дивизионе IA, были объявлены капитан сборной Беларуси и его ассистенты, сообщает пресс-служба ФХБ.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Выводить команду на лед с буквой «С» будет нападающий минского «Динамо» Александр Китаров. Его ассистентами стали форвард «Йокерита» Джефф Платт и защитник «зубров» Олег Евенко.

В заявке на чемпионат мира штаб белорусской сборной не стал сразу заполнять все вакансии, придержав 1 место.

Белорусская заявка по состоянию на вечер воскресенья выглядела так:

вратари - Дмитрий Мильчаков (1986, «Плзень», Чехия), Александр Осипков (1997, «Юность»);

защитники - Даниил Бокун (1996, "Динамо» Мн / «Шахтер»), Ник Бэйлен («Трактор», КХЛ), Олег Евенко (1991), Евгений Лисовец (1994), Кристиан Хенкель (1995, все — «Динамо» Мн, КХЛ), Илья Соловьев (2000, Беларусь U20), Никита Устиненко (1995, «Шахтер»);

нападающие: Артем Волков (1985), Александр Китаров (1987), Евгений Ковыршин (1986) (все — «Динамо» Мн, КХЛ), Артем Демков (1989, «Шахтер»), Артем Кислый (1989), Александр Малявко, Сергей Малявко (оба — 1990) (все — «Неман»), Станислав Лопачук (1992, «Юность»), Джефф Платт (1985, «Йокерит», КХЛ), Максим Сушко («Оуэн-Саунд», OHL), Никита Феоктистов (1990, «Адмирал», КХЛ), Егор Шарангович (1998, «Бинхэмптон», АХЛ).

В резерве пока остаются вратарь Виталий Трус и форвард Александр Когалев. Согласно правилам, первый из них может быть внесен в заявку в случае форс-мажора (травма одного из заявленных голкиперов), а вакантное пока место полевого игрока может быть заполнено не позднее чем за 2 часа до любого поединка чемпионата мира.

Ранее Андрей Сидоренко не исключал, что может прибегнуть к услугам кого-нибудь из представителей юношеской (U18) сборной Беларуси, которая заняла 5-е место на чемпионате мира в Швеции.

В воскресенье сборная Беларуси провела на льду «Барыс-Арены» последнюю тренировку перед стартом чемпионата. По ее окончании главный тренер Андрей Сидоренко ответил на вопросы белорусских журналистов.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Я доволен проделанной в Нур-Султане работой. За сутки до первого матча в команде атмосфера сплоченности, ответственности и сосредоточенности. Все понимают, насколько важно удачное начало. И все готовы к чемпионату.

— Расставание с последними отсеянными было сложным?

— Просто поблагодарил ребят, глядя им в глаза. Не стал поручать объявление известия об освобождении третьим лицам. Все всё поняли правильно: возможный отсев — одна из неприятных граней, когда ты кандидат в сборную.



— Первый матч чемпионата — против Литвы. Будь у вас выбор…

— Согласился бы, что это неплохой вариант. Слабых соперников здесь нет, это видно и по тренировкам, да даже по фактуре игроков разных сборных. У литовцев интересная молодая команда, довольно скоростная. Есть и опытные мастера — прежде всего, конечно, Зубрус. В целом соседи на льду задорны и честолюбивы, разве что опыта многим не хватает. У нас симбиоз молодости и опыта. Надеюсь, он будет удачным.

— Перед отправкой в Нур-Султан вы допускали приглашение кого-то из юниорской сборной…

— И до сих пор допускаем. На всякий случай оставим в заявке на чемпионат одну вакансию. Сыграем с литовцами, а там посмотрим.

— На что обращали внимание в последние дни после спарринга с Казахстаном?

— На игровую дисциплину, слаженность коллективных действий. И, само собой, напирали на розыгрыш лишнего. Вообще же уже вполне обжились в Казахстане и стараниями наших сервисменов чувствуем себя в раздевалке совсем как дома. Ничего не мешает игре.

Календарь сборной Беларуси в дивизионе IA на ЧМ в Нур-Султане выглядит так:

29 апреля. Литва — Беларусь (13.00 по белорусскому времени).

30 апреля. Беларусь — Венгрия (16.30).

2 мая. Беларусь — Словения (13.00).

4 мая. Казахстан — Беларусь (14.30).

5 мая. Беларусь — Южная Корея (13.00).

Путевки в элитный дивизион ЧМ получат две лучшие команды.