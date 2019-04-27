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В Бресте противники аккумуляторного завода поздравили друг друга с Пасхой на площади

28.04.2019 19:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Около 75 человек вышли 28 апреля на площадь Ленина в Бресте на традиционное кормление голубей в знак протеста против строительства рядом с городом аккумуляторного завода.


Фото Роман Кисляк

Как сообщает Брестская газета, среди них были и те, кого на этой неделе оштрафовали за участие в несанкционированном массовом мероприятии – шествии против завода 7 апреля.

По словам правозащитника Романа Кисляка, было очень много милиции, как в форме, так и в штатском – он насчитал не меньше 15 человек. Людей опять предупредили об ответственности за нарушение закона о массовых мероприятиях.


В отличие от последних недель, на площади не проводилось никакого мероприятия. Борцы за экологию поздравили друг друга с Пасхой, пообщались и разошлись. Во время и после акции протеста задержаний не было.

Перед Пасхой был задержан и отправлен в ИВС до суда один из лидеров протестного движения Дмитрий Бекалюк.

 
Теги: Брест
 
 
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Около 75 человек вышли 28 апреля на площадь Ленина в Бресте на традиционное кормление голубей в знак протеста против строительства рядом с городом аккумуляторного...
 
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