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В Бресте противники аккумуляторного завода поздравили друг друга с Пасхой на площади
Источник материала: Партизан
Около 75 человек вышли 28 апреля на площадь Ленина в Бресте на традиционное кормление голубей в знак протеста против строительства рядом с городом аккумуляторного завода.
Фото Роман Кисляк
Как сообщает
По словам правозащитника Романа Кисляка, было очень много милиции, как в форме, так и в штатском – он насчитал не меньше 15 человек. Людей опять предупредили об ответственности за нарушение закона о массовых мероприятиях.
В отличие от последних недель, на площади не проводилось никакого мероприятия. Борцы за экологию поздравили друг друга с Пасхой, пообщались и разошлись. Во время и после акции протеста задержаний не было.
Перед Пасхой был задержан и отправлен в ИВС до суда один из лидеров протестного движения Дмитрий Бекалюк.
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Около 75 человек вышли 28 апреля на площадь Ленина в Бресте на традиционное кормление голубей в знак протеста против строительства рядом с городом аккумуляторного...
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