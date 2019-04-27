В Бресте противники аккумуляторного завода поздравили друг друга с Пасхой на площади

Фото Роман Кисляк





Брестская газета , среди них были и те, кого на этой неделе оштрафовали за участие в несанкционированном массовом мероприятии – шествии против завода 7 апреля. Как сообщает, среди них были и те, кого на этой неделе оштрафовали за участие в несанкционированном массовом мероприятии – шествии против завода 7 апреля.





По словам правозащитника Романа Кисляка, было очень много милиции, как в форме, так и в штатском – он насчитал не меньше 15 человек. Людей опять предупредили об ответственности за нарушение закона о массовых мероприятиях.









В отличие от последних недель, на площади не проводилось никакого мероприятия. Борцы за экологию поздравили друг друга с Пасхой, пообщались и разошлись. Во время и после акции протеста задержаний не было.





Перед Пасхой был задержан и отправлен в ИВС до суда один из лидеров протестного движения Дмитрий Бекалюк.