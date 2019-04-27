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В Англии матч прервали из-за удаленного с поля футболиста. Он выключил свет на стадионе, когда пошел в душ

28.04.2019 19:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Матч двух английских команд «Челтнем Сарасенз» и «Кидлингтон Девелопмент», выступающих в региональной Лиге Хелленик, остановили после того, как на 73-й минуте встречи на стадионе пропал свет.

Прожекторы выключил игрок «Кидлингтона» Джулиус Мурага, который получил во втором тайме красную карточку. Утверждается, что после удаления с поля футболист отправился в раздевалку. Он отключил электричество на стадионе, когда пытался включить душ. Футболист заявил, что сделал это случайно.

После пятиминутного перерыва игра продолжилась. Команда Мураги проиграла со счетом 3:1.


 
 
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Матч двух английских команд «Челтнем Сарасенз» и «Кидлингтон Девелопмент», выступающих в региональной Лиге Хелленик, остановили после того, как на 73-й минуте...
 
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