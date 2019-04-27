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Любители подгадить: на НТВ выйдет «новое шоу» с Зеленским, снятое аж 2011 году
Источник материала: Партизан
На телеканале НТВ с 3 мая будут показывать шоу «Магия», записанное в 2011 году. Ведущими в нем выступили шоумен и избранный президент Украины Владимир Зеленский, а также Татьяна Лазарева. Анонс программы опубликовали на сайте телеканала.
На сайте НТВ и в анонсе шоу не говорится о том, когда оно было снято. Об этом написала газета
«Недавно избранный президент Украины Владимир Зеленский всегда знал толк в фокусах» — сказано в анонсе. Там также назвали шоу «новым», а Зеленского — «всенародно признанным президентом Украины».
Владимир Зеленский выиграл во втором туре выборов президента Украины, который прошел 21 апреля. За него проголосовали 73,22% избирателей.
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На телеканале НТВ с 3 мая будут показывать шоу «Магия», записанное в 2011 году. Ведущими в нем выступили шоумен и избранный президент Украины Владимир Зеленский, а...
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