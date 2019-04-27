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Любители подгадить: на НТВ выйдет «новое шоу» с Зеленским, снятое аж 2011 году

28.04.2019 18:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На телеканале НТВ с 3 мая будут показывать шоу «Магия», записанное в 2011 году. Ведущими в нем выступили шоумен и избранный президент Украины Владимир Зеленский, а также Татьяна Лазарева. Анонс программы опубликовали на сайте телеканала.

На сайте НТВ и в анонсе шоу не говорится о том, когда оно было снято. Об этом написала газета «Коммерсантъ», отметив, что созданием программы занималась российская компания «ВайТ Медиа» для телеканала «Россия 1».

«Недавно избранный президент Украины Владимир Зеленский всегда знал толк в фокусах» — сказано в анонсе. Там также назвали шоу «новым», а Зеленского — «всенародно признанным президентом Украины».

Владимир Зеленский выиграл во втором туре выборов президента Украины, который прошел 21 апреля. За него проголосовали 73,22% избирателей.

 
 
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На телеканале НТВ с 3 мая будут показывать шоу «Магия», записанное в 2011 году. Ведущими в нем выступили шоумен и избранный президент Украины Владимир Зеленский, а...
 
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