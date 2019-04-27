Любители подгадить: на НТВ выйдет «новое шоу» с Зеленским, снятое аж 2011 году

«Коммерсантъ» , отметив, что созданием программы занималась российская компания «ВайТ Медиа» для телеканала «Россия 1». На сайте НТВ и в анонсе шоу не говорится о том, когда оно было снято. Об этом написала газета, отметив, что созданием программы занималась российская компания «ВайТ Медиа» для телеканала «Россия 1».





«Недавно избранный президент Украины Владимир Зеленский всегда знал толк в фокусах» — сказано в анонсе. Там также назвали шоу «новым», а Зеленского — «всенародно признанным президентом Украины».





Владимир Зеленский выиграл во втором туре выборов президента Украины, который прошел 21 апреля. За него проголосовали 73,22% избирателей.